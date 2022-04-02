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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دخلت الفنانة المصرية صابرين، اليوم السبت، أثناء مقلب برنامج "رامز موفي ستار" في نوبة صراخ وصدمة أثناء مقلب السيارة، الذي يقدمه رامز جلال بمشاركة فان دام، ويعرض على قناة mbc.

وكانت صابرين ظهرت متفاجئة بعد طلب فريق عمل رامز جلال لإجرائها حوارا تلفزيونيا بعد مكياج وملابس قبيحة.

وشارك رامز في استدراج صابرين لتصوير المقلب الفنان العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

وقالت صابرين أثناء تعليمها مشهد المقلب: "خلاص أنا جنب فان دام مش محتاجة حاجة" في إشارة إلى أنه أفضل ممثلين الاكشن في العالم.

وبعد تعرضها للمقلب ظلت تصرخ وطالبت بوقف التصوير واستمرت في النداء على اسم الفنان العالمي فان دام أكثر من ١٥ مرة، أثناء المقلب، مشيرة أن ذلك ليس مشهد أكشن لصعوبته.

وأصيبت بحالة من الذعر قائلة "ماتفقناش على كده" وعنيا مش شايفة حاجة".

وبعدما اكتشفت المقلب وظهر أمامها الفنان رامز جلال انهالت عليه بالضرب .

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الفنانة صابرين.. أول ضحايا برنامج رامز جلال .. شاهد ردة فعلها بعدما اكتشفت المقلب

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