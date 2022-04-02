نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عادات خاطئة في رمضان يقوم بها الكثيرون من الناس وتسبب بمشاكل صحية خطيرة!.. تنجبها فورا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهر رمضان يعتبر فرصة عظيمة للراغبين في إنقاص الوزن و التخلص من السمنة و أمراض القلب المختلفة خاصة كل من الكوليستيرول، وأمراض ارتفاع ضغط الدم، ولكن توجد عادات خاطئة في رمضان والتي يجب تجنبها لتحقيق الهدف من الصوم و وقاية الجسم من الأمراض المختلفة، لذلك تابع معنا المقال التالي عزيزي القارئ لتعرف ما هي أهم تلك العادات الخاطئة وكيف يمكن تجنبها.

عادات خاطئة في رمضان

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عادات خاطئة في رمضان يقوم بها الكثيرون من الناس وتسبب بمشاكل صحية خطيرة!.. تنجبها فورا

مشروب بسيط يخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع أذهل الأطباء

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل والرئتين والقلب والعينين والأوعية الدموية... تعرف على الأسباب

أدعية مستحبة قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك

شاهد .. بوتين يستحم بدماء الغزلان بشكل شبه دائم وتقارير طبية تفجر مفاجأة بشأن السبب

وداعًا للسموم في رمضان.. 5 عادات غذائية صحية لتنقية الدم وتنظيف الكبد والكلى من السموم

أضرار يجهلها الكثيرون بشأن التخلي عن السكر في المأكولات والمشروبات

وداعًا لمرض القولون .. مشروب بسيط ينهي معاناتك تمامًا

قشور هذه الفاكهة تخفض السكر في الدم وتعزز هرمون الأنسولين (لا ترميها)

السلطات السعودية تفرض عقوبة على المحرم أثناء أداء شعائر العمرة في هذه الحالة

السعودية.. ارتباك في عمليات الدفع بمعظم المتاجر والمطاعم ومحطات الوقود التي شهدت إقبالاً واسعًا مع إعلان دخول شهر رمضان المبارك

ارتفاع نسبة الكوليسترول.. علامات في الساقين يستهين بها الكثيرون وهي دليل على خطر الإصابة بأمراض الشرايين (تعرف عليها)

علامة في “أذنيك” تدل على وجود نقص شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

‏شاهد.. صلاة التراويح في أولى ليالي شهر ‎رمضان من ‎المسجد الحرام

شرب الماء بكثرة سواء كان وقت السحور أو قبل الفجر، حيث يعتقد الكثيرين أن شرب الماء بكثرة يقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان، ولكن شرب الماء بكثرة أثناء السحور يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بنهار رمضان، لذلك ينصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل: البطيخ، والشمام ( الكانتلوب )، و التفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجيا في الجسم أثناء الصوم.

شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة

يسبب شرب الماء مباشرة عند الإفطار التقليل من حركة الدم إلى المعدة و الأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر.

كما يمكن شرب الماء البارد بعد تناول وجبة الإفطار ليروي العطش، أما أثناء وجبة الإفطار فهي تشكل خطرا على المعدة و تؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، فيجب الحذر من تلك الأطعمة أثناء وجبة الإفطار.

تناول الحلوى بعد الإفطار يؤدي تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة إلى تراكم الدهون في الجسم، و زيادة السمنة والكوليسترول، لذلك إذا أردت تناول الحلويات يجب تناولها بعد صلاة التراويح و بقطعة صغيرة و يفضل مرة أو إثنين في الأسبوع بحد أقصى.

عدم تناول الفاكهة تعتبر الفاكهة مصدر ممتاز للفيتامينات و الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة و إنقاص الوزن، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الفاكهة في رمضان. اقرأ أيضا: أيهما أفضل.. شرب العصير أم تناول الفاكهة؟ الملح والتوابل الملح و التوابل هما عدوك اللدود، فتناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش في رمضان، وعدم انتظام ضربات القلب.