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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتطلب مرض السكري من النوع 2 إدارة يومية لدرء خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم. يلعب الإفطار دورًا أساسيًا في إدارة مرض السكري. تفرد إحدى الدراسات عنصرًا مهمًا بشكل خاص.

داء السكري من النوع 2 يعني أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم. نتيجة لذلك ، يتعين على الشخص المصاب بداء السكري من النوع 2 البحث عن وسائل بديلة للتحكم في مستويات السكر في الدم. هذا يعني أن تكون يقظًا مع الأطعمة والمشروبات خاصة في الصباح.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Dairy Science ، فإن شرب الحليب الغني بالبروتين في وجبة الإفطار يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم حتى بعد الغداء.

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مشروب بسيط يخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع أذهل الأطباء

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دوغلاس جوف ، دكتوراه ، وفريق من العلماء من وحدة أبحاث المغذيات البشرية في جامعة جيلف ، بالتعاون مع جامعة تورنتو ، قاموا بفحص آثار تناول الحليب عالي البروتين في وجبة الإفطار على مستويات السكر في الدم. والشبع بعد الافطار وبعد الوجبة الثانية.

قلل الحليب المستهلك مع حبوب الإفطار من ارتفاع الدم بعد الأكل مقارنة بالماء ، وكان لبروتين الألبان العالي تأثير أكبر مقارنة بتركيز بروتين الألبان الطبيعي.

أكد الدكتور بروير: "إنك تريد التحكم في مستويات السكر في الدم قدر الإمكان".

أكد دكتور بروير أن "الحليب النباتي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، مثل حليب اللوز أو الصويا ، يمكن أن يكون إضافة صحية إلى نظامك الغذائي".

حليب الصويا ، على سبيل المثال ، يعتبر "خيارًا رائعًا لأنه لا يحتوي على الكوليسترول".

يحتوي الحليب أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات الكاملة ، ومع ذلك نصح دكتور بروير الأشخاص الذين يرغبون في إدارة مستويات السكر في الدم "باختيار نسخة عضوية وغير محلاة".

وأضاف دكتور بروير: "حليب اللوز هو نتيجة إضافة الماء إلى لب اللوز ، حيث لا يحتوي اللوز بشكل طبيعي على سائل مثل جوز الهند على سبيل المثال.

"قد يكون مناسبًا للأفراد الذين يعانون من مرض السكر والسكري ، ولكن مرة أخرى ، تأكد من اختيار منتجات غير محلاة أو خالية من السكر مع إضافات كيميائية محدودة أو معدومة."

أيًا كان الحليب الذي تختاره - سواء كان حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان أو حليب الأرز - نصحك دكتور بروير "باختيار منتج الحليب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر".

وفقًا لـ Diabetes UK ، يمكن أن تحتوي بعض خيارات الإفطار على مخاطر خفية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

يمكن أن تبدو الحبوب مثل الجرانولا صحية على السطح ، لكنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

نصحت المؤسسة الخيرية باللعب بأمان مع عصيدة الشوفان أو ما يعادلها ، "فقط تجنب تلك المضاف إليها السكر أو العسل أو الشراب الذهبي أو مسحوق الكاكاو".

وأضافت الهيئة الصحية: "تعتبر بسكويت القمح والقمح المبشور أو الموسلي (بدون إضافة السكر) بدائل رائعة أيضًا. للحلاوة ، أضيفي الفاكهة المفرومة ".

عندما يتعلق الأمر بالطعام لخفض نسبة السكر في الدم ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI هي الأنواع الرئيسية.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

خبز ابيض

بطاطا.