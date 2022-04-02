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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التهاب المفاصل هو حالة مناعة ذاتية شائعة حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة. التهاب المفاصل الروماتويدي أقل شيوعًا من هشاشة العظام ، لكنه مع ذلك حالة مهمة يجب أن تكون على دراية بها.

تعرف NHS التهاب المفاصل الروماتويدي على أنه: "حالة طويلة الأمد تسبب الألم والتورم والصلابة في المفاصل. تؤثر الحالة عادة على اليدين والقدمين والمعصمين ". التهاب المفاصل ليس حالة ثابتة. يمكن للمرضى تجربة فترات حيث الأعراض أسوأ والمعروفة باسم اشتعال. قد يكون من الصعب التنبؤ بها ، ولكن يمكن تقليلها بالعلاج الصحيح.

يمكن لعدد من العوامل أن تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، بما في ذلك العمر.

تقول NHS: "التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال ، وقد يكون ذلك بسبب تأثيرات هرمون الاستروجين ، على الرغم من عدم إثبات هذا الارتباط."

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النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل والرئتين والقلب والعينين والأوعية الدموية... تعرف على الأسباب

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تشمل عوامل الخطر الأخرى جينات الشخص ومقدار تدخينه.

تشير بعض الأدلة إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي يسري في العائلات وأن التدخين يمكن أن يزيد من مخاطر إصابة الشخص.

وفي الوقت نفسه ، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي له أيضًا عدد من الأعراض ؛ هذه تؤثر بشكل رئيسي على المفاصل.

من الممكن أن يؤثر هذا النوع من التهاب المفاصل على أي مفصل في الجسم.

عادة ما تؤثر عليهم الحالة بشكل متماثل ، وهذا يعني أنها تؤثر على المفاصل على جانبي الجسم في نفس الوقت.

تشمل أعراض الحالة:

• ألم في المفاصل

• تصلب المفاصل

• تورم ودفء واحمرار في المفاصل

• التعب

• نقص الطاقة

• ارتفاع درجة الحرارة

• التعرق

• ضعف الشهية

• فقدان الوزن.

يمكن أن يتسبب الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا في جفاف العين وألم في الصدر في بعض الحالات.

إذا لم يتم السيطرة على المرض ، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى عدد من المضاعفات.

مثل هذه المضاعفات التي يمكن أن تنشأ هي متلازمة النفق الرسغي ، والتهاب واسع النطاق ، وتلف المفاصل ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، واعتلال النخاع في عنق الرحم.

تحدث متلازمة النفق الرسغي بسبب ضغط العصب الذي يتحكم في الإحساس والحركة في اليدين.

أعراض متلازمة النفق الرسغي هي ، على سبيل المثال NHS ، الألم ، والتنميل ، والوخز في الإبهام ، والأصابع ، وجزء من اليد.

يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا في حدوث التهاب في مناطق أخرى من الجسم مثل الرئتين والقلب والعينين والأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي التهاب الرئتين إلى ظهور أعراض مثل:

• ألم في الصدر

• سعال مستمر

• ضيق في التنفس.

الاعتلال النخاعي العنقي هو حالة تؤثر على الجزء العلوي من العمود الفقري.

يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى خلع المفاصل في الجزء العلوي من العمود الفقري ، مما يضغط على الحبل الشوكي.

في حين أن هذا غير شائع ، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حركة الشخص ويؤدي إلى ضرر دائم.

المصدر: اكسبيرس