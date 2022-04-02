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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المهم العمل على تنقية جسم الإنسان من السموم التى تعد ضارة، ويأتي شهر رمضان، كفرصة لتحسين صحة الأعضاء الحيوية المسئولة عن تنقية الجسم مثل الكلى والكبد.

وبحسب موقع "الكونسلتو" المتخصص في أخبار الصحة يجب الاهتمام بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات، تساعد على تنقية الدم من السموم، ووضع الموقع 5 عادات تساعد على ذلك.

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وداعًا للسموم في رمضان.. 5 عادات غذائية صحية لتنقية الدم وتنظيف الكبد والكلى من السموم

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الاهتمام بالسوائل

يشير الموقع إلى ضرورة الاهتمام بشرب 3 لتر من الماء يوميًا، ويمكن أن كذلك تناول العصائر الطازجة، شرط أن تكون خالية من السكر.

تناول الفاكهة

تحتوي الفواكه على فيتامينات كثيرة تساعد على تعزيز صحة الكبد، بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة، المسئولة عن مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان.

لذلك تلعب الفواكه دورًا كبيرًا في تطهير الجسم من السموم.

ويفضل تناول الفواكه بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل، لكي يتمكن الجسم من امتصاص عناصرها الغذائية بشكل كامل.

لا تنسى البروتينات

تساهم الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، في تنقية الجسم من السموم الضارة، بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية، شرط أن تكون خالية من الدهون.

التوابل

تساعد على إكسابها عناصر غذائية، تؤدي إلى تعزيز وظائف الكبد، خاصة التخلص من السموم.

ويعد الكمون من أبرز التوابل التي تنقي الجسم من السموم، بالإضافة إلى الزنجبيل والكركم والزعفران وإكليل الجبل.

الحبوب الكاملة

لها أهمية كبيرة توازي أهمية الفواكه والبروتينات، كونها غنية بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الفضلات عبر الأمعاء، إلى أن يتم طردها خارج الجسم عن طريق عملية التبرز.