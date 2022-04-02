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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، على تطبيق العقوبة على "المحرم" الذي لم يحصل على تصريح العمرة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أن تصريح العمرة شرط أساسي للمحرم.

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السلطات السعودية تفرض عقوبة على المحرم أثناء أداء شعائر العمرة في هذه الحالة

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وأضاف أنه تم دراسة كل الخطط التي طبقت الأعوام الماضية ويتم، تقييمها أثناء التنفيذ، ونتكامل مع شركائنا لأجل موسم عمرة ناجح.

وأوضح أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، وتخصيص أبواب الملك فهد والعمرة والسلام والملك عبدالعزيز ومدخل المروة لدخول المعتمرين.

وأكد أن أداء العمرة في شهر رمضان يتطلب تصريحًا من أجل ضمان جودة التنظيم، بينما دخول المصلين للمسجد الحرام وساحاته دون تصريح.

وأضاف أن الخطة تضمنت عددًا من المحاور تتمثل في المحور الأمني وحفظ النظام، وإدارة وتنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتمكين ودعم الجهات الأمنية والخدمة الأخرى المساندة.