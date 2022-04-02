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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعطلت بشكل مفاجئ خدمة الدفع Apple Pay على نطاق واسع في المملكة، ما تسبب في عدم قدرة المواطنين على شراء المنتجات والتسوق وأدى لإرباك عمليات الدفع في نقاط البيع في معظم المتاجر والمطاعم ومحطات الوقود التي شهدت إقبالاً واسعًا مع إعلان دخول شهر رمضان المبارك .

وقال أحد المتسوقين لـ "عاجل " إنه تفاجأ برفض عملية الدفع وبينما كان يعتقد أن المشكلة لديه فقط، شاهد طوابير من المتسوقين يواجهون ذات المشكلة، مشيرًا إلى أنه اضطر للعودة إلى منزله واحضار بطاقته البنكية للسحب من الصراف الآلي.

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السعودية.. ارتباك في عمليات الدفع بمعظم المتاجر والمطاعم ومحطات الوقود التي شهدت إقبالاً واسعًا مع إعلان دخول شهر رمضان المبارك

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فيما ذكر أحد البائعين أن العطل أصاب تحديدًا بطاقات مدى عبر آبل باي ، إلا أنه يمكن اتمام الدفع عبر ادخال البطاقة البنكية في جهازنقاط البيع.

ونصح بعض المستخدمين بأخذ بطاقة الصرافة أو الأموال نقدًا على سبيل الاحتياط نظرًا للعطل الذي شهدته خدمة الدفع Apple Pay .