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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتكون حصوات الكلى نتيجة لتجمّع الكثير من الأملاح و المعادن في الكلى أو المثانة ، و تتسبب في الإحساس بالألم عند تكونها و كلما زاد حجمها كلما زاد الألم ، و خاصة إذا كانت في الحالب ، و من أعراضها : المغص الكلوي ، آلام عند التبوّل ، و الكثير من الأعراض الأخرى.



أهم الأعشاب المستخدمة لعلاج و تفتيت حصوات الكلى

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مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

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عصير الليمون و زيت الزيتون

هذا الخليط هو أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج حصوات الكلى و ما يصاحبها من أعراض و آلام ، حيث يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يمكنه تفتيت أملاح الكالسيوم المكوّنة للحصوات

قم بإضافة 4 معالق من زيت الزيتون إلى مقدار متساوي من عصير الليمون الطازج و اشربه ، ثم قم بشرب كمية كبيرة من الماء و كرر هذه الوصفة عدة مرات يومياً لعدة أيام حتى تتفتت الحصى و تمر في البول

خل التفّاح

يُستخدم خلّ التفاح لأنه يساعد على تفتيت الحصوات

أضف ملعقتين من خل التفاح الخام إلى ملعقة من العسل و تناولها عدة مرات يومياً

عصير الرمّان

للرمّان فوائد صحية رائعة ، و منها استخدامه كعلاج لأمراض الكلى و الحصوات ، لذا يُنصح المرضى بتناول بذور الرمان أو مشروب عصير الرمان الطازج

الفاصوليا

تشبه الفاصوليا الكلى في الشكل ، و هذا مؤشر لأهميتها لعلاج الكلى و تفتيت الحصوات ، يمكنك غليها مع الماء لعدة ساعات ثم تناول هذا المستخلص عدة مرات حتى يزول الألم و الأعراض تماماً.



يمكنك تناول حساء الفاصوليا أو إضافتها إلى السلطة.

يمكن أيضاً تحضيرها عن طريق إزالة القشرة الخارجية للبذور ثم سلق البذور في الماء لعدة ساعات ثم تصفيتها وشرب المستخلص الناتج عدة مرات في اليوم ، و لكن هذا المشروب صالح حتى 24 ساعة فقط ثم يفقد قيمته الغذائية.

الكرفس

الكرفس مدرّ للبول و مقوّي للكلى ، و مسكّن لآلام الكلى و المغص الكلوي ، لذا يمكن تناول الكرفس باستمرار للوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

الريحان

الريحان يعمل كمقوّي للكلى و تحسين أداء وظائفها ، كما يعمل على تفتيت حصى الكلى و خروجها في البول، يمكن تناوله مع العسل يومياً للوقاية من أمراض الكلى.

قم بتحضير عصير من أوراق الريحان ، ثم اخلط منه ملعقتين مع ملعقة من العسل و تناوله يومياً لمدة 6 أشهر ، إذا كنت لا تحب العسل فيمكنك تناول ورقتين أو ثلاثة من أوراق الريحان يومياً.

يمكن أيضاً تناوله على هيئة مشروب عن طريق غليّ أوراق الريحان في الماء لمدة 10 دقائق ثم اشربه.

البطيخ

يحتوي البطيخ على أملاح هامة للكلى كالماغنسيوم و البوتاسيوم ، و البوتاسيوم من العناصر الأساسية للكلى و يعمل على الحفاظ على حامضية البول.

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء و بالتالي يزيد من إدرار البول .



عشبة عنب الدب Uva Ursi

هذه العشبة من الأعشاب التقليدية و المعروفة لعلاج حصوات الكلى ، كما يمكنها أيضاً تخفيف الألم و تطهير قناة مجرى البول .

عشبة ذنب الخيل Horsetail

تناول من 3 إلى 4 أكواب يومياً من شاي نبات ذنب الخيل كعلاج طبيعي لحصوات الكلى.

نبات القراص Nettle

أوراق نبات القراص تساعد على سريان الماء في الكلى و المثانة ، مما يساعد على إدرار البول ، كما أنها تمنع تكوّن الحصوات ،

أضف ملعقتين من أوراق القراص المجففّة إلى الماء الساخن و اتركه 10 دقائق ثم قم بتصفيته و بتناوله مرتين أو ثلاثة يومياً.

نصائح غذائية

النصيحة الأهم إذا أردت التخلص من حصوات الكلى أو الوقاية منها هي الإكثار من شرب الماء بكميات كبيرة لأن الماء يُنعش الجسم و الأعضاء و يعمل على سهولة خروج الحصوات من الكلى و تفتيتها.

التقليل من المشروبات الغازية و مشروبات الطاقة و الكحول.



الإكثار من الخضروات و الفواكه

تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم أثناء الإصابة بحصوات الكلى مثل : السبانخ ، الفراولة ، الفلفل ، البقدونس ، دقيق القمح ، الشيكولاتة و المكسرات.

الماغنسيوم : أثبتت الدراسات أن من يعانون من حصوات بالكلى بعد تناولهم جرعة يومية من الماغنسيوم تحسنّوا بنسبة 92 % ، كما يمكن أيضاً تناول الماغنسيوم للوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.



المصدر: كل يوم معلومة طبية