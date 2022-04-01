الديوان الملكي السعودي .. المحكمة العليا تعلن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. ما هي؟ ماذا يحدث عند وضع ملعقة زيت الزيتون وأخرى من زيت القرنفل على صدر المرأة كل ليلة قبل النوم؟ معجزة تبحث عنها جميع النساء!

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