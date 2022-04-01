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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتداول مستخدمون لواقع التواصل الاجتماعيّ صورة يدّعي ناشروها أنّها لمسلمات أوروبيات وهنّ يصلين في أوروبا. إلا أنّ الادعاء خطأ والصورة تظهر في الحقيقة فلسطينيات وهنّ يصلّين في الحرم القدسي قبل نحو عام.

تبدو في صورة المنشور سيّدات محجبات جاثيات. وعلّق ناشرو الصورة بالقول “نساء أوروبا، وهنّ يصلّين، الإسلام أسرع انتشاراً في العالم”.

حصدت الصورة مئات التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في 27 مارس 2022. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: السلف الصالح والقران في رمضان .. اجتهاد عجيب فكيف كانوا يختمون القرآن كل ليلة مرة نساء أوروبيات يصلين في الشارع دفاعا عن الاسلام.. شاهد الصور الحقيقية عــــاجل: 3 دول إسـلاميـة تعلن الأحـد أول شهر رمضـان بمشاركة الفنان العالمي "فان دام".. شاهد البرومو الرسمي لبرنامج "رامز موفي ستار" بالرياض إذا شعرت بهذه الأعراض الثلاثية أثناء النوم فسارع لزيارة الطبيب فوراً لأنك قد تصاب بأمراض القلب الأسباب التي لا يعرفها الكثيرون لنقص فيتامين B12 الهام للجسم وطرق علاجه المضمونة سجلته الكاميرا .. صدمة من تصرف بطلة مسلسل باب الحارة الغريب أثناء دفن والدتها .. والجمهور يشن هجوم كبير عليها ؟ من الحب ما قتل.. شاهد: شاب يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها ويترك لها 3 رسائل .. لن تصدق ما ورد فيها؟؟ البقدونس المغلي : يحمي القلب ويمنع تساقط الشعر ويفتت حصوات الكلى.. اليك طريقة التحضير 7 مشروبات جبارة تغسل الكلى وتنظف الكبد وتنقي الدم وتدعم جسمك بالزنك والحديد الضروري .. تعرف عليها الان؟ عندما تتوقف عند تناول السكر.. هذا ما سيحدث للدماغ ! مشروب بسيط يصنع المعجزات في جسمك.. علاج لمشاكل الكلى والحبال الصوتية ويحارب مرض السكري والسرطان ويزيل الصداع عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال الكمون مع خل التفاح.. مشروب سحري يصنع المعجزات في جسدك ويعالج أمراض مزمنة لن تتوقع ما هي (طريقة الاستخدام الصحيحة) فلسطينيات في الحرم القدسي

إلا أنّ الصورة ليست لأوروبيات وهنّ يصلّين في أوروبا. فقد أظهر التفتيش عنها أنّها منشورة في الثامن من ماي 2021 على موقع وكالة رويترز. وأشارت الوكالة إلى أن الصورة تظهر فلسطينيات وهنّ يصلّين في الحرم القدسي في ليلة القدر من رمضان العام الماضي.

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