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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال "رامز موفي ستار"، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وعلق "آل الشيخ"، على البرومو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا:"في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. للسنة الثانية على التوالي.. على قناة mbc، انتظروا (‫رامز موفي ستار) برعاية هيئة الترفيه".

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بمشاركة الفنان العالمي "فان دام".. شاهد البرومو الرسمي لبرنامج "رامز موفي ستار" بالرياض

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وبدأ البرومو بصوت رامز جلال يقول:"الخوف هو الشعور الناتج عن الخطر وكل لما الخطر بيقرب كل لما حجم خوفك هيزيد، أما الفزع هو الاحساس بأن نهايتك قربت".

وتعرضت الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، حيث يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعا على وجهه.

وفي نهاية البرومو، رفع أحد الأشخاص قناعا من على وجهه، وتبين أنه الممثل الأمريكي "فان دام".

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