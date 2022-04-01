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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأت الفنانة السورية شكران مرتجى التي جسدت دور فوزية في مسلسل باب الحارة جميع المتابعين بعد نشرها فيديو يعود إلى والدتها، بعد وفاتها، حيث أغضبت عدد كبير من المتابعين بما فعلته.

في التفاصيل، شاركت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ متابعيها فيديو جديد عبر صفحتها الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلاله آخر اللحظات من وداع والدتها حيث إلتقطت فيديو من سيارتها أثناء تشييع جثمان والدتها، ماعرّضها لهجومٍ كبيرٍ، حيث قال بعض المتابعين أنّه من الحرام أن تفعل هذا الأمر، حتّى ولو أنّها لم تصوّر الجثمان.

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سجلته الكاميرا .. صدمة من تصرف بطلة مسلسل باب الحارة الغريب أثناء دفن والدتها .. والجمهور يشن هجوم كبير عليها ؟

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إنتشر الفيديو بين الرواد، الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه وعبروا عن تعاطفهم وتضامنهم مع شكران، معلقين بعبارات التعزية كما وكتبوا عبارات تمنوا فيها العمر الطويل لها ولعائلتها، كما تفاعل العديد من الفنانين والممثلين على الفيديو.

وكانت قد أعلنت الفنانة أمل عرفة وفاة والدة الممثلة شكران مرتجى، وكتبت على صفحتها الخاصة :”والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله…قلبي معك يا حبيبتي الله يرحمها الفاتحة”.