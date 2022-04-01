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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد البقدونس من الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد والذي يدخل في العديد من الأطعمة والسلطات وكذلك أيضًا في التركيبات الطبيعية التي يتم استخدامها للشعر والبشرة، حيث أن له فوائدة التي يقدمها لكل من ذلك، ومن الطرق التي يتمكن استخدامها للتمتع بالفوائد التي يمدها البقدونس للجسم، هو تناول مغلي البقدونس بانتظام، ومن خلال السطور القادمة نذكر فوائد مغلي البقدونس وطريقة تحضيره، تابعونا على موقع ثقفني.

فوائد تناول مغلي البقدونس

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البقدونس المغلي : يحمي القلب ويمنع تساقط الشعر ويفتت حصوات الكلى.. اليك طريقة التحضير

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أثبتت الدراسات أن شرب مغلي البقدونس على الريق يمد الجسم بالعديد من الفوائد مثل:

تقوية المناعة: يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة في حاجة شربة يوميًا أو خلال فترات متقاربة. يعالج فقر الدم : عند شرب مغلي البقدونس قبل النوم يحفز الجسم على امتصاص الحديد وذلك لاحتوائه على فيتامين ج والذي يساعد أيضًا على تجديد خلايا الدم. الحد من تساقط الشعر: يحتوي البقدونس على الأبيجينين التي تساعد على الحد من تساقط الشعر كما تعمل أيضًا على تقوية الشعر في حال شرب مغلي البقدونس قبل النوم.

الحفاظ على صحة القلب: تناول مغلي البقدونس يساعد على الوقاية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين كما يساعد أيضًا على تنظيم الدورة الدموية وتوسيع الشعيرات الدموية. فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية: بما أن البقدونس غني بمضادات الأكسدة فهو يساهم بشكل كبير فى تطهير الكلي والمسالك البولية، كما أنه يعالج حصوات الكلى ويعد مدر للبول، كما أنه يعالج عدوي المثانة. وهناك العديد من الفوائد الأخرى للبقدونس التي تساعد على علاج الشعر والبشرة ويمكن الاستفادة به من خلال تحضيره بالطريقة الآتية:

طريقة تحضير مغلي البقدونس المكونات:

1 كوب من الماء. ⅓ كوب من أوراق البقدونس.

خطوات التحضير والاستخدام:

يتم غسل البقدونس جيدًا وتجفيف أوراقه. غلي كوب الماء. يتم نقع ورق البقدونس في الماء لمدة تتراوح من 6 إلى 10 دقائق.

يصفى المنقوع من البقدونس ويتم شربه على الريق أو قبل النوم. تكرر يوميًا أو ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على فوائد البقدونس العديدة. فوائد البقدونس للبشرة يساعد البقدونس على نضارة البشرة وتفتيحها من خلال وضع 6 ملاعق من منقوع البقدونس، ثم إضافة ملعقة من النشا، ويتم تقليب المكونات سوياً، ثم إضافة نصف ملعقة من الخميرة، ويستمر التقليب حتى يكون لدينا قوام كريمي ناعم، ويتم فرد الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يغسل ولاحظي الفرق بنفسك.