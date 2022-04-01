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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج الجسم دوماً لتناول المواد والأعشاب الداعمة له. والتي تعطيه مناعة قوية لمواجهة الأمراض. ولهذا سنقدم لكم في هذا المقال. ما يمكن أن يحدث لجسمك إن تناولت مشروب القرفة والزنجبيل.

فوائد القرفة والزنجبيل:

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مشروب بسيط يصنع المعجزات في جسمك.. علاج لمشاكل الكلى والحبال الصوتية ويحارب مرض السكري والسرطان ويزيل الصداع

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– الأحبال الصوتية: يُعتبر هذا المشروب علاجاً للبحّة التي تصيب الحنجرة أو الجروح التي يمكن أن تعاني منها الاحبال الصوتية بسبب المرض. ومن الممكن أيضاً أن تستعينوا بهذا المزيج لتطهير الحنجرة والحدّ من مسببات الالتهابات في القصبة الهوائية.

– الكلى: تتعرّض الكلى الى الكثير من المشاكل الصحية نتيجة تراكم الأملاح والسموم فيها. ويعمد هذا المشروب الى التخفيف من نسبة العناصر المؤذية في الكلى، خصوصاً وانها مسؤولة عن مجموعة وظائف في الجسم كتنقية الدم والحفاظ على نسبة الحموضة فيه.

– السكري: يساهم مشروب القرفة والزنجبيل في افراز الانسولين الذي يلعب دوراً في محاربة مرض السكري خصوصاً النوع الثاني والذي ينتشر بكثرة مع تزايد معدّلات السمنة.

– الأورام السرطانية: ما يجعل مشروب القرفة والزنجبيل فعلاً مميّزاً ومهمّاً للصحّة، هو قدرته على مكافحة الأورام السرطانية والحدّ من انتشارها في الجسم بسبب نسبة العناصر الغذائية المفيدة فيه ومضادات الاكسدة التي يحتويها.

– الصداع النصفي: ان كنت تعانين من الصداع النصفي فعليك أن تعلمي بأن مزيج القرفة والزنجبيل يقلّل من عوارض هذا الصداع. لكن لا تهملي هذه الحالة اذا تكرّرت ولا تعتمدي فقط على هذا الشروب فمن الأفضل ان تستشيري طبيبك لأن هذا الصداع يشير في بعض الأحيان الى مشاكل صحية أخرى.