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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعتبر سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً، ولكنه أيضاً من الأنواع التي يمكن علاجها إذا تم اكتشافه مبكراً، وتوجد عدة طرق يمكن أن تساعد في تقليل فرص الإصابة والوقاية منه، وتتضمن أهم طرق الوقاية من سرطان القولون ما يلي:

عمل فحوصات

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5 اطعمة تحميك من سرطان القولون

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عمل الفحوصات اللازمة يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية في اكتشاف سرطان القولون في وقت مبكر، ويزيد هذا من فرص نجاح العلاج، وينصح العديد من المتخصصين بضرورة إجراء الفحوصات اللازمة قبل عمر الخامسة والأربعين.

نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة المناسبة يجب اتباع نظام غذائي صحي، فأثبتت الدراسات أن الأنظمة التي تتضمن تناول الكثير من الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة تم ربطها بتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون. ويجب أيضاً تناول اللحوم الحمراء بشكل أقل، واللحوم المصنعة، حيث تم ربط هذه الأنواع بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون.

التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية من أهم طرق الوقاية من سرطان القولون هو الحرص على الحصول زيادة كمية الحركة الجسدية، فيمكنك تجربة بعض التمارين الرياضية السهلة لعدة مرات في الأسبوع، او الحرص على ممارسة رياضة المشي بشكل منتظم.

الوزن

انتبه لوزنك وجود وزن زائد أو الإصابة بالسمنة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، لذا يجب اتباع خيارات غذائية أكثر صحة، وزيادة الحركة لتساعدك في خسارة الوزن الزائد، لتقليل هذه الفرص وحماية نفسك.

التدخين

حاول الإقلاع عن التدخين أثبتت الدراسات أن المدخنين منذ فترة طويلة لديهم فرصة أكبر في الإصابة بسرطان القولون، مقارنة بغير المدخنين، نتيجة آثار التدخين الضارة على صحة الجسم وقدرته الوظيفية. 6- الحصول على الفيتامينات الضرورية توجد أدلة علمية كافية تدعم أن الحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يساعد في وقاية الجسم من الإصابة بسرطان القولون، ويمكنك الحرص على تناول ما يقرب من 100 لـ 1200 ملليجرام من الكالسيوم يومياً، بالإضافة لـ 1000 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم.

كما يقترح البعض الحصول على الفحوصات اللازمة لمعرفة نسبة فيتامين د في الجسم، لمعالجة أي نقص موجود لزيادة فرص مقاومة الإصابة بسرطان القولون. بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د، تُشير بعض الأبحاث إلى أن الملتي فيتامين الذي يحتوي على حمض الفوليك يمكن أن تساعد أيضاً في الوقاية من سرطان القولون، ولكن يجب تجنب تناول جرعات عالية من الفيتامينات لتجنب أيث آثار جانبية.

أطعمة الوقاية من سرطان القولون

أطعمة تساعد في الوقاية من سرطان القولون اختيار الأطعمة بشكل مناسب يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون، فتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون خيارات صحية سليمة ويقومون بأداء التمارين الرياضية، ويحافظون على وزن صحي مناسب، يقللون فرص الإصابة بالمرض لأكثر من الثلث. وتوجد بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان القولون ، مثل:

منتجات الألبان: تقترح العديد من الدراسات أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يمكن أن تقلل من فرص إصابتك بمشاكل القولون مثل سرطان القولون، كما يمكن أن تساعد مكملات الكالسيوم أيضاً في تحقيق هذا، ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناولها.

حبوب القمح الكامل: حبوب القمح الكامل مليئة بالمغذيات المفيدة للجسم، كما أنها مصدر هام للماغنسيوم والألياف، فتساعد في سهولة تمرير البراز، وقد تساعد أيضاً في تمرير المواد التي تتسبب في الإصابة بسرطان القولون، كما تقترح بعض الدراسات.

يُفضل تناول 90 جرام من الحبوب الكاملة بشكل يومي، ومن أمثلة الأطعمة التي يمكنك تناولها، الشوفان، الخبز المصنوع من القمح الكامل والأرز البني.

البقوليات: البقوليات مثل البازلاء والعدس وفول الصويا غنية بالألياف والبروتين وفيتامين هـ وفيتامين ب، وهذه المكونات يمكن أن تساعد في منع نمو الأورام، بالإضافة لوجود بعض مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك أيضاً من الإصابة بسرطان القولون.

الخضراوات والفاكهة ذات الألوان المختلفة: تحتوي الفاكهة والخضراوات الملونة على مواد طبيعية تُسمى المواد الكيميائية النباتية التي تمنع نمو الخلايا السرطانية أو يمكن أن تحارب الالتهابات التي تزيد من نمو السرطان.

الأسماك: الأسماك الدهنية مثل السالمون غنية بأحماض أوميغا 3 التي تُعتبر من المواد المفيدة جداً لصحة القلب، ويمكن أن تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية، ووجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون. ولكن توجد بعض الأسماك التي يجب التقليل من تناولها نظرا لاحتوائها على عنصر الزئبق الضار للصحة مثل، التونة وسمك الماكريل.