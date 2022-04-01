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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحظى فيتامين ب B 12 بالكثير من الفوائد، فهو من أهم الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وأداء وظائف أعضائه بصورة سليمة؛ حيث يعمل فيتامين ب B12 على بناء خلايا الجسم وأنسجته، كما أن النقص في نسبة فيتامين ب B12 يؤدي إلى الإصابة بالأمراض العديدة.

ويمكن لمكملات فيتامين B12 أن تعالج النقص الغذائي الكامن، سواء نشأ عن الغذاء المتبع، أو حالة مناعة ذاتية مكتسبة أو جراء جراحة في المعدة.

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علامات على وجهك مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم.. لا تتردد واكتشفها الآن

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ويقترح بحث الدكتور راجندران كانان، وجود أربع علامات على بشرتك تدل على الحالة، وتشمل:

فرط التصبغ

أوضحت الكلية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن فرط التصبغ يحدث عندما "تصبح بقع الجلد أغمق من الجلد الطبيعي المحيط".

ويمكن أن تظهر هذه البقع من الجلد الداكن في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الوجه.

ويحدث عندما يشكل الميلانين - الصبغة البنية التي تنتج لون الجلد الطبيعي - رواسب في الجلد.

وتُعد بقع العمر أو "النمش الشمسي"، مثالا على فرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس.

وتصبح بقع فرط التصبغ أكثر قتامة في الشمس (مما يجعلها أكثر وضوحا).

وأوضحت كلية الأمراض الجلدية أن "هذا يحدث لأن الميلانين يمتص طاقة أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من أجل حماية الجلد من التعرض المفرط".

البهاق

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن البهاق هو المكان الذي تظهر فيه "بقع بيضاء شاحبة على الجلد". إنه عكس فرط التصبغ حيث أن نقص الميلانين هو الذي يسبب البقع البيضاء.

وتحدث هذه الحالة بشكل شائع في الوجه والرقبة واليدين، وكذلك في تجاعيد الجلد.

التهاب زاوية الشفاه

وهو حالة تسبب "بقع حمراء منتفخة في زوايا فمك"، وفقا لـWebMD.

ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الشفة الزاوي، تشققات مؤلمة أو تقشر أو نزيف.

تغيرات الشعر

ذكر بحث الدكتور كانان أن "تغيرات الشعر" "مرتبطة بنقص فيتامين B12".

ومع ذلك، فإن تغيرات الشعر - بالإضافة إلى فرط التصبغ والبهاق والتهاب الشفة الزاوي - "لا تقتصر على نقص فيتامين B12 وحده".

وأشارت NHS إلى علامات أخرى على نقص فيتامين B12، تشمل:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.

ويمكنك الحصول على فيتامين ب B12 في بعض الأطعمة، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والسمك، ولحوم الأغنام، والكبدة، وغيرها، كما يتواجد الفيتامين في البيض، ومنتجات الألبان، والتمر، والجزر، والمانجو.