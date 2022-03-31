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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصابت ولادة طفل معجزة برأسين وثلاثة أذرع في مستشفى المقاطعة في مدينة راتلام بالهند الأطباء ووالدين بحالة من الصدمة والذهول.

كان يتوقع الوالدان أن تلد الأم طفلين توأم لكن حين الولادة فوجئوا بطفل معجزة مصاب بشلل نصفي حسب «الديلي ستار» البريطانية.

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في حالة نادرة جداً .. ولادة طفل برأسين و3 أذرع في الهند

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وتفاجأ الأطباء بحالة الطفل أندورا التي تعتبر نادرة بسبب وجود رأسين مع 3 أذرع، الثالثة منها تقع خلف رأسي الطفل المولود حديثاً.

ويعود السبب وراء هذه الحالة إلى وجود عيب خلقي يعرف باسم «التؤام ثنائي الرأس بالباراباجوس»، وهي حالة يلتصق فيها رضيعان في جذع واحد، وغالباً ما تؤدي إلى ولادة جنين ميت، لكن منها من نجا.

وعلق أحد الأطباء على الولادة المفاجئة في المستشفى، قائلاً إن الأيام القليلة القادمة ضرورية لمعرفة ما إذا كان الطفل سيحتاج إلى جراحة.

وأضاف الدكتور لحوتي: «هذه الأنواع من الحالات نادرة وحالة الأطفال تبقى غير مؤكد مصيرها، خاصة في الأيام الأولى؛ لذا أبقيناهم تحت المراقبة، ولم نخطط لأي عملية جراحية للمريض».

وتشير التقارير إلى أنه ما بين 60 و70% من الأطفال الذين يولدون بحالة نادرة من parapagus ثنائي الرأس يبقون على قيد الحياة، حيث يموت الكثير منهم في الرحم أو في غضون 48 ساعة من الولادة.