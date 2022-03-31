نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 أطعمة تعالج التهابات الكبد وتطرد الفضلات وتفتّت الدهون في الأمعاء الدقيقة وتنقي الدم من الأدوية والسموم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الكبد عضوًا مهمًا يساعد في تخليص الجسم من الفضلات أو "السموم" ، ويقوم الكبد بإنتاج العصارة الصفراوية ، التي تساعد على التخلص من الفضلات وتفتيت الدهون في الأمعاء الدقيقة، وتنقية الدم من الأدوية والسموم الأخرى، وإنتاج الكوليسترول والبروتينات الخاصة التي تساعد في نقل الدهون عبر الجسم، إزالة البكتيريا من الدم وإنتاج عوامل مناعية للمساعدة في مكافحة العدوى، هناك أطعمة مفيدة لصحة الكبد، وفى السطور القادمة سنوضح لك القائمة، وفقا لما نشره موقع " eatingwell" .

أفضل الأطعمة لكبدك:

بشكل عام ، النظام الغذائي الصحي الشامل ، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات الملونة ، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، والدهون الصحية ، ومصادر البروتين الخالي من الدهون ، ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم أو بدائل الألبان، وأظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تكون مفيدة بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بالحماية من أمراض الكبد وتحسين النتائج لمن يعانون من أمراض الكبد فيما يلي أربعة من أفضل الأطعمة للكبد.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

في حالة نادرة جداً .. ولادة طفل برأسين و3 أذرع في الهند

4 أطعمة تعالج التهابات الكبد وتطرد الفضلات وتفتّت الدهون في الأمعاء الدقيقة وتنقي الدم من الأدوية والسموم

نقص فيتامين ( د ) يسبب فقدان العظام والكآبة وداء السكري الثاني ومرض قلبي وتصلّب متعدد.. إليك علامات تدل على نقص هذا الفيتامين الهام

الإعلان رسميا عن موعد أيام شهر رمضان المبارك

علامة على أظافرك تدل على أن الشرايين مسدودة ونسبة الكوليسترول الضار مرتفعة.. تعرف عليها

أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي "خديجة جنكيز" بعد طلب المدعي التركي تحويل القضية للسعودية

5 علامات في الساقين تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. عالجها فورًا

إذا ظهرت عليك هذه العلامة أثناء تنظيف أسنانك فانقذ حياتك فورا فهي تحذرك من سكتة دماغية

قرار مفاجئ.. تحذير لكل المغتربين والمقيمين في السعودية بالسجن 6 أشهر و100 ألف ريال لمن يمارس هذه المهنة

عاجل : أمن الدولة في السعودية يصنف 25 اسماً وكياناً في المملكة متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين باليمن (الأسماء)

إحساس غريب يستهين به كثير من الناس ولا يعرفون أنه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 3 تمرات على الإفطار في رمضان؟

تحذير خطير : علامة تظهر في القدمين ويتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

فيديو يهز السعودية.. لص يعتدي على امرأة بعنف أمام المارة وسط الرياض وموجة غضب عارمة للسعوديين (شاهد)

1. زيت الأفوكادو:

يميل الأشخاص المصابون بالكبد الدهني إلى الإصابة بحالة تُعرف باسم مقاومة الأنسولين، هذا يعني أن جسمك يمكنه إنتاج الأنسولين ولكن لا يمكنه استخدامه بكفاءة في الجسم، يصنع البنكرياس الأنسولين ويساعد على حمل الجلوكوز من مجرى الدم وينقله إلى جسمك لتستخدمه خلاياك، يمكن للشخص المصاب بمقاومة الأنسولين أن يتراكم الأنسولين في مجرى الدم مما يؤثر ذلك على الكبد ، وأكدت دراسة أن زيت الأفوكادو يمكن في انخفاض التهاب الكبد

2. زيت الزيتون:

ارتبطت الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية في زيت الزيتون بانخفاض محتوى الدهون في الكبد،ولا يعتبر زيت الزيتون مفيدًا فقط عندما يتعلق الأمر بتحسين ملف الدهون لدينا" كمية الدهون الثلاثية -مستويات الكوليسترول في الدم" ، بل يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

3. السلمون:

وجدت مراجعة نشرت عام 2020 في Nutrients أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الموجود في مرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أن أوميجا 3 قد تعمل أيضًا على تحسين مستويات الدم من الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية و HDL أو الكوليسترول المفيد ، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على كتلة الجسم، يمكن دمج دهون أوميجا 3 في النظام الغذائي عن طريق تضمين الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة عدة مرات في الأسبوع.

4. التوت:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب الباطني الانتقالي ، فإن مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول قد تساعد في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن طريق زيادة أكسدة الأحماض الدهنية والتحكم بشكل أفضل في مقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي والالتهاب ، وهي العوامل الرئيسية المرتبطة بالتطور من تراكم الدهون البسيط إلى مرض الكبد الدهني، توجد مادة البوليفينول بكميات كبيرة في التوت.