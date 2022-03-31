نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الإعلان رسميا عن موعد أيام شهر رمضان المبارك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الإعلان رسميا عن موعد أيام شهر رمضان المبارك

علامة على أظافرك تدل على أن الشرايين مسدودة ونسبة الكوليسترول الضار مرتفعة.. تعرف عليها

أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي "خديجة جنكيز" بعد طلب المدعي التركي تحويل القضية للسعودية

5 علامات في الساقين تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. عالجها فورًا

إذا ظهرت عليك هذه العلامة أثناء تنظيف أسنانك فانقذ حياتك فورا فهي تحذرك من سكتة دماغية

قرار مفاجئ.. تحذير لكل المغتربين والمقيمين في السعودية بالسجن 6 أشهر و100 ألف ريال لمن يمارس هذه المهنة

عاجل : أمن الدولة في السعودية يصنف 25 اسماً وكياناً في المملكة متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين باليمن (الأسماء)

إحساس غريب يستهين به كثير من الناس ولا يعرفون أنه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 3 تمرات على الإفطار في رمضان؟

تحذير خطير : علامة تظهر في القدمين ويتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

فيديو يهز السعودية.. لص يعتدي على امرأة بعنف أمام المارة وسط الرياض وموجة غضب عارمة للسعوديين (شاهد)

مفاجأة مزلزلة.. تركيا تعلن عن خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع السعودية

عروس تضرب والدتها ليلة الزفاف أمام المعازيم .. وردة فعل صادمة من العريس وإخوانه!

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على ارتفاع مستويات السكر في الدم.. قم بزيارة بالطبيب فورًا

اعات معدودة تفصلنا عن موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، حيث يبدأ أول أيام الشهر الكريم فلكيا السبت المقبل 2 أبريل.



وحول موعد بداية شهر رمضان المعظم فيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.



وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.



واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".



ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.