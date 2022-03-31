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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة مخادعة تمهد الطريق بصمت لاعتلال الصحة. يقوم بذلك من خلال المساهمة في تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يؤدي في النهاية إلى توقف تدفق الدم. مع انسداد الشرايين تدريجيًا ، قد تنعكس علامات تلف الأوعية الدموية في نسيج أظافرك.



يتكون الدم من عناصر مختلفة ، بما في ذلك الأكسجين والمغذيات والدهون التي تؤدي أدوارًا محددة. لكن بعض الدهون ، مثل البروتين الدهني منخفض الكثافة ، ضارة لأنها تتجمع على البطانة الداخلية للشرايين ، مما يؤدي إلى زيادة سمكها بمرور الوقت. في المراحل المتقدمة ، يتم التعرف على الحالة طبيًا على أنها مرض الشريان المحيطي. الأظافر التي يتغير لونها وسميكة وهشة يمكن أن تتضاءل بسبب انسداد الشرايين المتقدم.

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علامة على أظافرك تدل على أن الشرايين مسدودة ونسبة الكوليسترول الضار مرتفعة.. تعرف عليها

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تنجم تغيرات الظفر عن انسداد الشرايين في الساقين ، ولكن يمكن أيضًا أن تتأثر الأوعية المؤدية إلى المخ والقلب.

عندما تُحرم هذه الأعضاء من الدم الغني بالمغذيات ، يمكن أن تنغلق ، مسببة سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

لكن غالبًا ما يسبق الانسداد تراكم تدريجي للويحات المليئة بالكوليسترول ، والتي قد تقدم علامات تحذير.



عندما تصبح ممرات الأوعية الدموية ضيقة ، تقل احتمالية تلقي الأطراف للأكسجين الذي تحتاجه.

لهذا السبب ، تميل التغييرات إلى الظهور في أصابع اليدين واليدين والأظافر.

وفقًا لمركز القدم والكاحل المتقدم: "على الرغم من صعوبة معرفة مقدار التراكم المحتمل على جدران الشرايين ، إلا أن هناك علامات يمكن أن تشير إلى مشاكل محتملة في يسارك أو قدميك.

"قد تشمل هذه التغييرات في أظافر القدم ، مثل سماكة أو تغير اللون أو هشاشة."

ومع ذلك ، يضيف الجسم الصحي أن الأعراض المزعجة الأخرى قد تشير إلى أن الوضع أصبح حرجًا.

ويضيف: "إن أخطر علامات داء الشرايين المحيطية هو الألم أو التشنج في الساقين والقدمين عند المشي لمسافات قصيرة".

"في المراحل المبكرة ، عادة ما يختفي هذا عند الراحة ثم يعود بالنشاط. إذا استمر الألم حتى أثناء الراحة ، فقد يكون أكثر تقدمًا.

"يمكن إجراء اختبار لمرض الشرايين المحيطية باستخدام أصفاد ضغط الدم المطبقة على الساقين والقدمين والذراعين لقياس ضغط الشرايين وتدفق الدم.

يوضح مركز القدم والكاحل المتقدم: "ستشير قراءات الجهاز إلى ما إذا كان هناك انخفاض في كمية تدفق الدم وما إذا كانت هناك مشكلة محتملة".

إذا تبين أن شرايين المريض تتأثر باللويحات ، فقد يتم إعطاؤهم الستاتين.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون تدابير نمط الحياة الأخرى فعالة بنفس القدر لعكس الأعراض المرتبطة بمرض الشريان المحيطي.

كيفية إدارة ارتفاع الكوليسترول

يبدأ التخلص من دهون الدم الضارة من الجسم بالحد من تناول الدهون غير الصحية ، والتي تكون عادةً مشبعة أو غير مشبعة.

ولكن يمكن أيضًا أن يؤدي إجراء إضافات غذائية صحية إلى نتائج واعدة.

يمكن أن يؤدي استهلاك ما بين خمسة إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا إلى تقليل الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

وذلك لأن الألياف القابلة للذوبان تتحول إلى هلام أثناء الهضم ، مما يسمح لها بالارتباط بالجزيئات الدهنية وسحبها خارج الجسم.

تشمل الأطعمة الأخرى المشهورة بخصائصها التي تعمل على خرق الكوليسترول ، الستيرولات النباتية ، الموجودة أيضًا في الخضار والبقوليات ، والتي تمنع الكوليسترول عن طريق السباق ضده من أجل الامتصاص.

أظهرت الدراسات السابقة أن الجمع بين جميع العناصر الغذائية المذكورة أعلاه يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وقال الباحثون إن مثل هذه الأدلة تقدم حجة قوية لإضفاء الطابع الشخصي على التغذية لمكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.