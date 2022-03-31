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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد فيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم ، ولكن الأشخاص الذين يعانون من نقص قد يعانون من بعض الأعراض المقلقة. ما هي العلامات التي يجب أن يبحث عنها الناس؟.

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد أيضًا في تكوين الحمض النووي ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية. ومع ذلك ، عندما لا يحصل الناس على ما يكفي من هذه المغذيات ، فيمكنهم تطوير ما يعرف باسم " فقر الدم الناجم عن نقص ".

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إحساس غريب يستهين به كثير من الناس ولا يعرفون أنه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

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هناك العديد من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص ، والتي تؤثر على كل شيء من مستويات الطاقة لديك إلى فمك.

ومع ذلك ، وفقًا لخبراء من هارفارد هيلث ، فإن أحد الأعراض التي قد لا يكون الناس على دراية بها يوصف بأنه "إحساس غريب".

بناءً على دراسة حالة ، تشرح Harvard Health كيف يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 في الدم إلى "التنميل وإحساس" الدبابيس والإبر "في اليدين".



الرجل العجوز ، الذي استندت إليه دراسة الحالة ، عانى أيضًا من "صعوبة في المشي ، وعانى من آلام شديدة في المفاصل ، وبدأ يتحول إلى اللون الأصفر ، وأصبح ضيقًا في التنفس تدريجيًا".

كان السبب هو نقص فيتامين ب 12 في مجرى الدم ، وفقًا لتقرير حالة من مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد ونشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

هذا الشعور غير العادي مدعوم من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، التي تُدرج "الدبابيس والإبر" أو "المذل" ضمن قائمة أعراض فقر الدم الناجم عن نقص.

يرجع سبب حدوث ذلك إلى الدور الأساسي لفيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وفقًا لمجلة ميديكال نيوز توداي ، فإن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن "يتسبب في إصابة الناس بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف الأعصاب".

يتابع: "في الجهاز العصبي ، فيتامين ب 12 يساعد على إنتاج مادة تسمى المايلين.

"المايلين عبارة عن طبقة واقية تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس.

"الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 قد لا ينتجون ما يكفي من المايلين لتغطية أعصابهم. وبدون هذا الغلاف ، يمكن أن تتلف الأعصاب.

"المشاكل أكثر شيوعًا في أعصاب اليدين والقدمين ، والتي تسمى الأعصاب الطرفية. قد يؤدي تلف الأعصاب المحيطية إلى وخز في هذه الأجزاء من الجسم."

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12؟

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص الفيتامينات أم لا هي زيارة طبيبك العام.

تنص NHS على ما يلي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم."

كما تحذر الخدمة الصحية من أن الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يعانون من نقص يذهبون إلى طبيبهم "في أقرب وقت ممكن".

تشرح NHS: "هذا لأنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها."

كيف يتم علاج نقص فيتامين ب 12؟

تميل معظم حالات نقص الفيتامينات إلى أن تكون خفيفة وبالتالي يمكن علاجها بسهولة بأقراص أو حقن فيتامين.

تحت علاج NHS ، عادة ما يتم إعطاء مكملات فيتامين ب 12 عن طريق الحقن في البداية.

اعتمادًا على ما إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نظامك الغذائي ، قد يُطلب منك لاحقًا تناول أقراص بين الوجبات أو أخذ حقن منتظمة.

بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تكون هذه العلاجات ضرورية لبقية حياتهم.