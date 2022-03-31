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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم هو مقدمة لحالات صحية أكثر خطورة، وبالتالي فإن اكتشاف الأعراض المبكرة يمكن أن ينقذ حياتك، ويشير الأطباء إلى أن أصابع قدميك يمكن أن تحمل العديد من الأدلة على خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم إلى أورام صفراء، وهي حالة تتطور فيها الزوائد الدهنية تحت الجلد، وقد تظهر هذه الآفات في أصابع القدم. ويمنع الكوليسترول الضار تدفق الدم في الشرايين، ويسبب خللاً أو موتاً للأنسجة، وعندما تنتشر الحالة في الساقين يمكن أن تتسبب في تغيّر لون أصابع القدم إلى اللون الأرجواني. وبحسب تقرير لصحيفة «إكسبريس» البريطانية فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم وبعض الحالات المرضية الأخرى يمكن أن تؤثر في لون ومستقبل قدميك. ويمكن أن يؤدي الالتزام بالرياضة والأكل الصحي إلى إحداث فرق كبير في مستويات الكوليسترول.

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تحذير خطير : علامة تظهر في القدمين ويتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

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