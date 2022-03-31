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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت سيدة لاعتداء عنيف وسرقة من قبل لص في العاصمة السعودية الرياض ما أثار غضبًا واسعًا في المملكة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لسيدة اعترضها لص انتزع حقيبتها بالقوة وأصابها بطريقة عنيفة قبل أن يلوذ بالفرار.

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فيديو يهز السعودية.. لص يعتدي على امرأة بعنف أمام المارة وسط الرياض وموجة غضب عارمة للسعوديين (شاهد)

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وأظهر الفيديو امرأة تجلس أمام محل ليلًا في حي الشفاء بمدينة الرياض على ما يبدو للاستراحة، فيما كان شاب يرتدي “كمامة” يترصد لها ويتظاهر أنه يتحدث بالهاتف حتى اقترب منها.

وأبان المقطع، أنه فور نهوض المرأة، ركض نحوها اللص وحاول سرقة حقيبتها، إلا أنها تشبثت بها لتسقط أرضًا، قبل أن يفرّ الأخير هاربًا في سيارة كانت بانتظاره وسط ذهول المارة الذين تجمعوا حول السيدة لمساعدتها على النهوض من الأرض.

وأثار الحادث غضبًا لدى سعوديين وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.