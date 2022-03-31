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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم. تصنف أعراض مرض السكري على أنها "عامة" ، وقد يصعب اكتشافها. ومع ذلك ، معرفة ما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد. يمكن أن تظهر علامة تحذير واحدة عند زيارة الحمام.

من المقرر أن تستهدف حالة السكر في الدم واحدًا من كل 10 بحلول عام 2030. الجانب الصعب لترك مستويات السكر في الدم دون علاج هو سلسلة المضاعفات التي يمكن أن تتبع. من أمراض القلب إلى تلف الأعصاب ، يمكن أن يؤثر مرض السكري بشكل أكبر على صحتك. لحسن الحظ ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للحفاظ على مستوياتك تحت السيطرة.

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إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على ارتفاع مستويات السكر في الدم.. قم بزيارة بالطبيب فورًا

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ينبع مرض السكري من مشاكل في إنتاج هرمون يسمى الأنسولين.

يسمح هذا الهرمون للجلوكوز في دمك بالدخول إلى خلاياك حتى يتمكن من توفير الطاقة.

لكن الأشخاص المستهدفين بالحالة إما لا يستطيعون إنتاج أي أنسولين ، أو لا ينتجون ما يكفي منه أو أن الشخص الذي ينتجه غير فعال.



في غياب هذه الآلية المركزية ، يمكن أن يزحف سكر الدم إلى المنطقة الحمراء ، مما يؤدي إلى ظهور علامات تحذير.

أحد الأعراض "الرئيسية" لمرض السكري هو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، والمعروف أيضًا باسم التبول.

يوضح موقع Diabetes.co.uk أن التبول يصف المرور "المتكرر" لـ "كميات كبيرة" من البول.

يضيفون أن هذا يزيد عن ثلاثة لترات في اليوم بينما يبلغ الإنتاج اليومي "العادي" حوالي لتر إلى اثنين.

توضح NHS أن هذه العلامة الخاصة يمكن أن تضرب خاصة في الليل .

نظرًا لأن مستويات السكر في الدم أساسية للحالة ، فإن كثرة التبول هي إحدى العلامات التي يمكن أن تشير إلى مستويات مرتفعة حتى في المرضى الراسخين.

يوضح موقع Diabetes.co.uk أن هذا يمكن أن يحدث بمجرد أن ترتفع مستوياتك "عالية جدًا".

وتابعت البوابة الصحية: سيحاول الجسم معالجة الوضع عن طريق إزالة الجلوكوز من الدم عن طريق الكلى.

"عندما يحدث هذا ، ستقوم الكلى أيضًا بتصفية المزيد من الماء وستحتاج إلى التبول أكثر من المعتاد نتيجة لذلك."

يوصون باستخدام شرائط اختبار جلوكوز الدم إذا كنت تعاني من هذه العلامة المتكررة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تدوين مقدار التبول واستشارة طبيبك.

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من هذه العلامة ولكنك لا تعرف إصابتك بمرض السكري ، فإن NHS تقول إنه يجب عليك "زيارة طبيبك العام في أقرب وقت ممكن".

في حين أن التبول يمكن أن يشير إلى مرض السكري الخفي ، إلا أن هناك أيضًا حالات أخرى ، مثل الحمل أو أمراض الكلى ، يمكن أن تؤدي إلى ظهور هذه العلامة.

تشمل الأعراض "الرئيسية" الأخرى التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف تشخيص مرض السكري ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

حكة حول الأعضاء التناسلية ، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

التئام الجروح أو الجروح ببطء

رؤية مشوشة.

هناك نوعان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2. الفرق بينهما هو آليات الأنسولين الأساسية.

تلاحظ الخدمة الصحية أيضًا أن النوع 1 يمكن أن يظهر "بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام" بينما النوع 2 يمكن أن يكون موجودًا لسنوات دون أن تدرك ذلك.

أحد الأعراض "الرئيسية" لمرض السكري هو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، والمعروف أيضًا باسم التبول.

يوضح موقع Diabetes.co.uk أن التبول يصف المرور "المتكرر" لـ "كميات كبيرة" من البول.

يضيفون أن هذا يزيد عن ثلاثة لترات في اليوم بينما يبلغ الإنتاج اليومي "العادي" حوالي لتر إلى اثنين.

توضح NHS أن هذه العلامة الخاصة يمكن أن تضرب خاصة في الليل .

نظرًا لأن مستويات السكر في الدم أساسية للحالة ، فإن كثرة التبول هي إحدى العلامات التي يمكن أن تشير إلى مستويات مرتفعة حتى في المرضى الراسخين.

يوضح موقع Diabetes.co.uk أن هذا يمكن أن يحدث بمجرد أن ترتفع مستوياتك "عالية جدًا".

وتابعت البوابة الصحية: سيحاول الجسم معالجة الوضع عن طريق إزالة الجلوكوز من الدم عن طريق الكلى.

"عندما يحدث هذا ، ستقوم الكلى أيضًا بتصفية المزيد من الماء وستحتاج إلى التبول أكثر من المعتاد نتيجة لذلك."

يوصون باستخدام شرائط اختبار جلوكوز الدم إذا كنت تعاني من هذه العلامة المتكررة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تدوين مقدار التبول واستشارة طبيبك.

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من هذه العلامة ولكنك لا تعرف إصابتك بمرض السكري ، فإن NHS تقول إنه يجب عليك "زيارة طبيبك العام في أقرب وقت ممكن".

في حين أن التبول يمكن أن يشير إلى مرض السكري الخفي ، إلا أن هناك أيضًا حالات أخرى ، مثل الحمل أو أمراض الكلى ، يمكن أن تؤدي إلى ظهور هذه العلامة.

تشمل الأعراض "الرئيسية" الأخرى التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف تشخيص مرض السكري ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

حكة حول الأعضاء التناسلية ، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

التئام الجروح أو الجروح ببطء

رؤية مشوشة.

هناك نوعان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2. الفرق بينهما هو آليات الأنسولين الأساسية.

تلاحظ الخدمة الصحية أيضًا أن النوع 1 يمكن أن يظهر "بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام" بينما النوع 2 يمكن أن يكون موجودًا لسنوات دون أن تدرك ذلك.