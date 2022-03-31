"ظنت أنه أمرا عاديا".. أمريكية تصدم بـ "حقيقة مدمرة" بعد 10 سنوات من ظهور خط بني غامق أسفل ظفرها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. ما هي؟ 8 أعشاب تعوض عنك نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم وهشاشة العظام وصعوبة المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات

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