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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف تحليل علمي جديد قام بتتبع نتائج حوالي 100 دراسة علمية محكمة ركزت على آثار بعض الأطعمة والخضروات على جسم الإنسان.

وركز العلماء والباحثون في جامعة نابولي على العلاقة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأنماط الغذائية، أي أن تحليلهم ركز على الدراسات التي تناولت أطعمة نباتية معينة قد يكون لها تأثير قوي بشكل خاص في التخفيف من خطر الوفاة بسبب أنواع مختلفة من أمراض القلب، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية.

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لن تصدق ماذا يحدث لجمسك إذا تناولت حبة طماطم مع زيت الزيتون!!.. فوائد عظيمة يبحث عنها الجميع

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وبحسب المصدر وفقا لوكالة” سبو تنيك” الروسية هي أنه عندما يتناول الإنسان كميات أقل من اللحوم ويزيد من تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والطماطم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض.

وتعتبر الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى “اللايكوبين”، والتي ثبت أنها تحسن وظائف الأوعية الدموية وتساعد في الحماية من الأمراض.

وبينت الدراسة أن استبدال الزبدة الغنية بالدهون المشبعة بشيء غني بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد الباحثون في أحد التقييمات أن زيادة استهلاك زيت الزيتون بما لا يزيد عن 5 غرامات (على سبيل المثال، تحتوي الملعقة الكبيرة على 13.3 غرامًا) كان مرتبطًا بانخفاض نسبة حدوث أمراض الشرايين التاجية حوالي 7٪، وانخفاض نسبة حدوث الأمراض القلبية الوعائية حوالي 4٪، وحدت من نسب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بحوالي 8٪.