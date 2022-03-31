ألم خفيف في الضلوع يشير إلى مرض الكبد الدهني.. تعرف عليه فورًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينتج مرض الكبد الدهني عن اتباع أسلوب حياة غير صحي ، والذي إذا لم يتم تصحيحه ، فقد يتسبب في تلف دائم. يمكن أن يشير إحساس غير عادي في الضلوع إلى المرحلة الأخيرة من المرض.

يصف مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) مجموعة من الحالات التي يسببها الكثير من الدهون المخزنة في الكبد لدى الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربون الكحول. يجب أن تحتوي خلايا الكبد السليمة على القليل من الدهون أو لا تحتوي على دهون على الإطلاق.

غالبًا ما يؤدي تلف الكبد في المراحل المبكرة إلى الغثيان أو فقدان الوزن أو عدم الاهتمام بالطعام أو مزيج من الثلاثة.

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أكثر من خمسة في المئة من الدهون المخزنة في خلايا الكبد تعتبر أكثر من اللازم ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهني.

يُقدر أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة مصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وفقًا لـ Liver Health UK ، هناك أربع مراحل من NAFLD:

الكبد الدهني البسيط أو التنكس الدهني

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)

تليف

التليف الكبدي.

المرحلة الرابعة من NAFLD هي تليف الكبد.

تشمع الكبد هو أخطر مرحلة من أمراض الكبد ويحدث عادة عندما تحل الأنسجة المتندبة محل أنسجة الكبد السليمة.

"في هذه المرحلة ، يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح ، وتبدأ الأعراض في الظهور ، مثل اصفرار الجلد وبياض العين وألم خفيف في الجانب الأيمن السفلي من الضلوع ،" كما يقول موقع Liver Health UK.

يضيف الموقع الصحي: "من الصعب إزالة النسيج الندبي في تليف الكبد ، على الرغم من أنه يمكن وقف المزيد من التقدم إذا تمت إزالة سبب تلف الكبد."

تحذر Mayo Clinic (مايو كلينك): "لا يمكن التراجع عن تلف الكبد الناجم عن تليف الكبد بشكل عام.

"ولكن إذا تم تشخيص تليف الكبد مبكرًا وعلاج السبب ، يمكن الحد من الضرر الإضافي ، ونادرًا ما يتم عكسه".

تزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بمشاكل في الكبد قد تؤدي إلى تليف الكبد.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يصابون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

تتوسع NHS بالقول إن تليف الكبد يعرف باسم "مرض الكبد في المرحلة النهائية".

يتضمن التشخيص اختبارات الدم ، والمسح الضوئي ، وخزعة الكبد. إذا تم العثور على تليف الكبد ، سيتم تحويلك إلى طبيب الكبد.

لا يوجد علاج لتلف الكبد الشديد ، وسيركز العلاج على إدارة الأعراض وإبطاء تقدمه.

ستكون هناك حاجة لتغييرات في نمط الحياة للمساعدة في منع الفشل الكبدي.