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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استخدام عود القرنفل أمرًا شائعًا كبهار للطعام أو لإضافة نكهة للشاي، وبمرور الوقت تم اكتشاف العديد من الفوائد لنبات القرنفل حيث استخدم كمسكن للأسنان ومطهر للفم فدخل في صناعة معجون الأسنان ومحاليل المضمضة والغرغرة وبعض الصناعات الدوائية الأخرى، وفيما يلي سنعرف ما هي فوائد عود القرنفل للجنس.

يُعرف عن نبات القرنفل قدرته على تعزيز إفراز هرمون الذكورة لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء، وهو الهرمون الذي يعمل على تحفيز الرغبة الجنسية وتحسين القدرة على ممارسة الجنس لدى الجنسين، وتسهيل الوصول إلى هزة الجماع، وقد ثبت بمرور الزمن والتجارب عدة فوائد جنسية لعود القرنفل نذكرها فيما يلي:

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القرنفل واسرار غرفة النوم.. لن تصدق ما سيحدث لو تناولت حبات من القرنفل قبل ممارسة المواقعة الزوجية

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يعمل عود القرنفل على تحسين الدورة الدموية في الجسم مما يعزز تدفق الدم إلى أعضاء الجسم بشكل عام، وإلى الأعضاء التناسلية بصورة خاصة.

يحتوي القرنفل على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعتبر مكملًا غذائيًا له القدرة على زيادة أعداد الحيوان المنوي وتحسين قدرته على الحركة، وسرعته، وتقليل نسب التشوهات، وتقوية القدرة الجنسية.

الاستخدام الموضعي للزيت المستخرج من عود القرنفل على العضو الذكري تزيد تدفق الدماء فيه، وتقوي قدرته على الانتصاب، وتطيل من مدة انتصابه الأمر الذي يحقق أداءً متميزًا في العلاقة الجنسية.

يعد القرنفل علاجًا فعالًا للرجال الذين يعانون من القذف السريع، وهي مشكلة تجعل العلاقة الجنسية غير مرضية للطرفين، وقد تحدث هذه المشكلة نتيجة الإجهاد الشديد والتوتر الذي يعاني منه الرجال أحيانًا بسبب ضغوط العمل.

وبالنسبة للنساء فللقرنفل فوائد جنسية عظيمة، حيث يعمل القرنفل على تحسين عملية التبويض وتقوية المبايض، وتحسين جودة البويضة، وعلاج بعض أسباب العقم لدى النساء.

طرق استخدام عود القرنفل لعلاج المشاكل الجنسية

يستخدم عود القرنفل بعدة طرق لعلاج العديد من المشاكل الجنسية التي قد يعاني منها الرجال والنساء، وفيما يلي الطرق الصحيحة لاستخدامه:





يمكن استخدام زيت القرنفل بوضعه على المناطق التناسلية للزوجين لعلاج حالات التهيج التي قد تحدث لأي منهما في المناطق الحساسة على أثر ممارسة العلاقة الحميمة فيعمل القرنفل على تهدئتها، كما يحسن وضع الزيت على القضيب من انتصابه وإبطاء عملية القذف، وفي حالة استخدام زيت القرنفل موضعياً فيفضل خلطه بنوع آخر من الزيوت الطبيعية كجوز الهند أو الزيتون لتجنب الشعور بالحرقة.

يمكن إضافة عود القرنفل صحيح أو مطحون إلى كوب الشاي، كما يمكن إضافة مسحوق القرنفل إلى القهوة أو الحليب وتناوله في الصباح.

يمكن عمل خليط من القرفة وزيت القرنفل والحليب وتناوله بشكل يومي على مدى شهر كامل لتحسين الصحة الجنسية.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم طحن عيدان القرنفل فيجب أن تستخدم الكمية في أقرب وقت، حيث أن تكسير العيدان يفقدها بعض عناصرها في وقت قصير.

ما هي الآثار الضارة لاستخدام عود القرنفل؟

يعتبر القرنفل غير ضار بشكل عام إلا أن له بعض الآثار الضارة التي قد يعاني منها من يأخذه بكميات كبيرة أو يأخذه بطريقة خاطئة، ومن هذه الآثار نذكر ما يلي:

خلل في منظومة السوائل بالجسم.

تليف خلايا الكبد.

الشعور بالرغبة في القيء.

آلام وتقلصات بالمعدة.

الغثيان.

وهن بالعضلات.

حساسية بالجلد مع الهرش.

تورم الوجه والحلق والفم بما فيه اللسان والشفتين.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

تنميل بالأطراف والوجه.

قشعريرة الجسم.

ضيق واضطرابات بالتنفس.

شعور بالإجهاد العام.

وقد تحدث مشاكل في الانتصاب والوصول للشبق.

رغم فوائد القرنفل في تسكين ألم الأسنان وتطهير الفم، إلا أنه قد يسبب التهابًا وتهيجًا للثة.