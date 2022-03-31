نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر السكري، مرض مزمن يتسبب فيه ارتفاع معدل السكري في الدم عن الحد الطبيعي، فلا يستطيع الجلوكوز "سكر الدم" الانتقال إلى الخلايا ويبقى في الدم. وهذا لا يؤذي فقط الخلايا التي تحتاج إلى الجلوكوز، ولكن يضر أيضا الأعصاب والأنسجة التي تتعرض بشكل مستمر لمستوى عال منه.

ويبتعد كثيرون من مرضى السكري عن تناول الكربوهيدارت في نظامهم الغذائي، باعتبار أنه لا يساعدهم في محاربة المرض، لكن ذلك قد يترك آثار سلبية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء

شاهد: راعي غنم يلاحظ اختفاء خروف من مزرعة شمال المملكة.. وبعد البحث عنه كانت المفاجأة!

ظهور هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض دليل على تجلّط بالدم .. أذهب إلى الطبيب فوراً

تغنيك عن للأنسولين.. 4 بدائل طبيعية تخفض نسبة السكر في الدم دون الحاجة للأدوية والحقن المؤلمة

معجزة ربانية .. طعام بسيط يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن الدماغ في وقت قصير (تعرف عليها)

هذا ما سيحدث إذا أضفت حفنة صغيرة من ” السكر والملح “ تحت لسانك قبل النوم!! (شاهد النتيجة بنفسك).

7 عادات غذائية تهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم

جربه الآن بنفسك.. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي من حولك

أُم أشعلت الموقدة لتدفئة أطفالها الـ6 وخرجت وحينما عادت كانت المفاجأة صادمة.. شاهد

5 أطعمة تعزز صحة بشرتك وعينيك هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي ومكافحة العدوى الفيروسية المختلفة

نقص فيتامين B12 سبب رئيسي لأمراض الأعصاب والدماغ وفقر الدم.. شاهد علامة في اليدين تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

انتحار عروسين في مصر بعد ساعة من ليلة الدخلة قفزاً من الطابق العاشر.. تفاصيل صادمة

3 علامات في الأمعاء تشير إلى المرض المميت "سرطان الأمعاء"

خضروات تخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 30% .. احرص عليها من الآن

أضرار خطيرة لتناول لحم الدجاج لا يعلمها كثير من الناس.. تعرف عليها الآن وحافظ على صحتك

"اترك جوالك".. تغريدة غامضة لوكالة الأنباء السعودية "واس" تثير الجدل !

بعد 45 عامًا على وفاته.. تفجير مفاجأة عن العندليب عبدالحليم حافظ.. لن تصدق لماذا اغتسل بالسبرتو بعد مشهد جمعه بالشحرورة؟

ويمكن لمريض السكري تضمين بعض الأصناف المفيدة من الكربوهيدرات في النظام الغذائي عوضا عن تجبنها تماما، ويكون ذلك مفيدا في التحكم بمستويات السكر بالدم.

وترتفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، في حال تخلف المرضى عن تلقي إحدى جرعات علاج السكري أو في حال تناول كميات مفرطة من الأطعمة، خاصة التي تحتوي على السكر و ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري مؤشرا خطيرا، قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة مثل الغيبوبة.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» 5 أصناف من أغذية تتضمن الكربوهيدرات لمرضى السكري وهي..

الحبوب

عادة ما يتجنب مرضى السكري عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، عددا من الأطعمة مثل المكرونة والأرز والخبز، لكن تبين أنه في وسع هؤلاء المرضى الاعتماد على الحبوب مثل الارز البني الغني بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات وغيرها.

الشوفان

خيار جيد في وجبة الفطور، كما أنه غني بالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

البقوليات

غنية بالبروتينات، التي تساعد في التحكم في مستوى ضغط الدم، وتحتوي على البوتاسيوم والألياف وعناصر غذائية أخرى.

الفواكه

مصدرا جيدا للكربوهيدرات الصحية والسكر الطبيعي، وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى ويمكن لمرضى السكري تناول فواكه مثل التفاح والعنب والموز، في حين يجب تقليل استهلاك الفواكه الغارقة في السكر مثل المانجو والتين.

البطاطا الحلوة

غنية بالألياف التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.