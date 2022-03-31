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تغنيك عن للأنسولين.. 4 بدائل طبيعية تخفض نسبة السكر في الدم دون الحاجة للأدوية والحقن المؤلمة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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