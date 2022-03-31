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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما نذكر السكر والملح سويا نعتقد دائما أنهم متعارضان ونتخيل أن السكر مضاد الملح ولكن اليوم سنذكر تركيبة غريبة ونادرة وفيها سيتم الجمع بين السكر والملح وهى تركيبة مفيدة جدا إذا كان لدينا مشاكل أثناء النوم لاي سبب ما ولكن أيضا الإفراط في استخدام تلك المكونين يؤدي إلى المشاكل ويسبب أذى كبير وذلك في حين تم استهلاكهم بطريقة مفرطة.

وصفه الملح والسكر معا لكي نستفيد من تلك الوصفه على أكمل وجه علينا الاعتدال في استخدام تلك الوصفة حتى تقوى لنا المناعة وتخلصنا من ألام الرأس المزمنة كما تعالج التوتر والقلق فهذه التركيبة العجيبة السكر والملح يعمل على علاج مشاكل الضغط النفسي فتعمل ملعقة من الملح وملعقة من السكر على رفع مستوى هرمون السيروتونين في الجسد.

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هذا ما سيحدث إذا أضفت حفنة صغيرة من ” السكر والملح “ تحت لسانك قبل النوم!! (شاهد النتيجة بنفسك).

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مكونات وصفة الملح والسكر معا : نصف ملعقة من الملح البحري + 2.5 ملعقة من السكر بني ولابد أن تكون النسبة بين الملح والسكر.

5:1 طريقة وصفة الملح والسكر : تؤخذ ملعقة صغيره من هذا الخليط قبل الذهاب إلى النوم وتوضع تحت اللسان فالملح يحتوى على نسبة من الصوديوم يعمل على تحسين التنفس ومد الجسم بالطاقة والسكر يحتوى على نسبة من الجلوكوز الذي يمد خلايا الجسم بالطاقة وتعمل هذه الوصفه في علاج الضغط النفسي وتساعد في استرخاء الجسم ليلا مما يسبب الراحه للجسم والنشاط والصحه في الصباح عند الإستيقاظ.