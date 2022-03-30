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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشرت على العديد من المواقع واليوتيوب طرق متعددة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي الذي يعمل على كسر شفرات شبكات الواي فاي والحصول على الخدمة بشكل مجاني، إلا أن معظمها لا تعمل، وربما قد تتضمن فيروسات تنتقل سريعاً إلى هاتفك.

إليك أشهر الطرق وأضمنها للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي:

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جربه الآن بنفسك.. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي من حولك

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وللحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي دون تحميل أي برامج؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية عبر هاتفك الذكي، التي تمكنك من فتح جميع شبكات الواي فاي بشكل مجاني:

-الذهاب إلى ضبط الهاتف والدخول على شبكات الواي فاي.

– البحث عن شبكات الواي فاي الأقرب إليك والأقوى إشارة التي ترغب في الحصول على خدماتها المجانية.

– اختر شبكات الواي فاي واحتفظ باسمها جديداً.

– اضغط إضافة شبكة جديدة، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها مسبقاً.

– سوف يتطلب ذلك منك إدخال كلمة مرور قم بكتابة كلمة “admin”.

اكتشاف خلل في الـ واي فاي يجعله عرضة للاختراق.

– اضغط على إعدادات IP وقم باختيار ثابت.

– في الأسفل سوف تجد عنوان الآي بي “IP” قم بكتابة الرمز التالي (192.168.1.5).

– اضغط على توصيل وسوف تلاحظ اتصالك مجاناً بشبكة الواي فاي التي قمت باختيارها.