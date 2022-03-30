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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعيش في هذه الفترة أجواء من التغيرات في المناخ، بسبب الانتقال من موسم الشتاء إلى الربيع، حيث يصبح الطقس بارداً بوقت ما، وبآخر يكون حاراً جداً، وبسبب ذلك قد نكون عُرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، تحديد أمراض البرد والإنفلونزا.

لهذا سيتعين عليك التركيز على الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة لديك، للوقاية من مشكلات تقلبات الطقس، حيث نستعرضها في السطور التالية بحسب Health Line.

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5 أطعمة تعزز صحة بشرتك وعينيك هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي ومكافحة العدوى الفيروسية المختلفة

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الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر قد يحتوي على فيتامين سي أكثر حتى من فواكه الحمضيات، حيث يحتوي نحو 127 غرام من الفلفل الأحمر على ما يقرب 3 أضعاف كمية (فيتامين سي) في البرتقال، ولهذا ينصح به الأطباء لتقوية المناعة، لأن فيتامين سي يساعد على تعزيز المناعة لديك، كذلك يحتوي الفلفل على البيتا كاروتين، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ويحمي صحة بشرتك وعينيك.

البروكلي

البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على الفيتامينات A و C و E، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى، ولهذا يعتبر البروكلي من أصح الخضراوات التي يمكنك وضعها في طبقك اليومي، لتعزيز مناعتك وصحتك بشكل عام.

الزبادي

الزبادي أو الروب سيكون خياراً رائعاً لمنحك إحساساً بالترطيب مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، ومن ناحية أخرى، فهي تحتوي على البروتينات، وفيتامين د الذي يساعد في تنظيم جهاز المناعة، وكذلك تقوي دفاعات الجسم ضد أمراض كالإنفلونزا، كما أنها مغذية وتمنحك إحساساً بالشبع لفترة طويلة.

وينصح الأطباء بتناولها بجانب الفواكه مع ملعقة صغيرة من العسل، لضمان أقصى استفادة، والحصول على وجبة متكاملة غنيّة.

الكركم

يعتبر الكركم واحداً من أشهر أنواع التوابل الذي يعزز مناعة الجسم، خاصة أنه اشتهر كمضاد للالتهابات طوال العقود الماضية، كما يعالج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت الأبحاث أنه يحتوي على مضادات للفيروسات، وبهذا يساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض، كما يساعد في تقليل تلف العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات B-6 و E، وفيتامين هـ المهم في تنظيم وظيفة جهاز المناعة والحفاظ عليها.

كما تحتوي بذور عباد الشمس أيضاً على نسبة عالية جداً من السيلينيوم، الشهير في قدرته على مكافحة العدوى الفيروسية المختلفة مثل أمراض البرد والإنفلونزا.