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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر سرطان BOWEL ثاني أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة ، ويعد اكتشاف الأعراض مبكرًا أمرًا أساسيًا لتغيير الإحصائيات الكئيبة. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة ANZ Journal of Surgery ، فإن ثلاث عادات "متغيرة" في الأمعاء يمكن أن تشير إلى المرض المميت.

يودي سرطان الأمعاء بحياة أكثر من 16000 شخص سنويًا ، ويساهم تجاهل العلامات التحذيرية الأولية في هذه الإحصائية الكئيبة. ما يعيق الاكتشاف المبكر جزئيًا هو دقة الأعراض: فهي لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة. ومع ذلك ، يحاول البحث المستمر توفير فهم أكثر واقعية للأعراض التي يجب اكتشافها.

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3 علامات في الأمعاء تشير إلى المرض المميت "سرطان الأمعاء"

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وسط ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الشباب ، سعى الباحثون في دراسة نشرت في مجلة ANZ Journal of Surgery إلى وصف طبيعة عادات الأمعاء "المتغيرة" لدى المرضى الصغار الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء.

تم إجراء مراجعة بأثر رجعي للمرضى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا والذين تم قبولهم في وحدة جراحة القولون والمستقيم (مستشفى داندينونج ، فيكتوريا) من عام 2011 إلى عام 2019 لاستئصال سرطان القولون والمستقيم.

قارن الباحثون التوصيف الذاتي للمرضى لعادات الأمعاء (من السجل الطبي) بالبيانات السريرية والمرضية.



تم تحديد 75 مريضا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما.

اثنان وأربعون (56 في المائة) قدموا مع تغير في عادة الأمعاء (عادة الأمعاء غير المنتظمة ، والإمساك ، والإسهال.

وكتب الباحثون أن "الإمساك يقترب من الأهمية فيما يتعلق بسرطان القولون في الجانب الأيسر".

وتابعوا: "لقد اقترب الإرهاق من الأهمية فيما يتعلق بسرطانات القولون في الجانب الأيمن ، والتي كانت أقل عرضة للنزيف أو الإمساك ، واقترب من الأهمية في كونها أقل عرضة للإصابة بالإسهال".

وفقًا للباحثين ، كانت سرطانات المستقيم أكثر عرضة للنزيف.

وخلص الباحثون إلى أن "الإمساك مرتبط بسرطانات القولون في الجانب الأيسر ، بينما كانت سرطانات القولون في الجانب الأيمن أقل عرضة للإمساك أو الإسهال".

"تعزز النتائج التي توصلنا إليها حاجة الأطباء إلى اعتبار سرطان القولون والمستقيم تشخيصًا تفاضليًا في المرضى الصغار الذين يعانون من عادات الأمعاء المتغيرة ، أو في المرضى الذين يعانون من الإرهاق في غياب أعراض معينة في الأمعاء. وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث المستقبلية لتحديد عادات الأمعاء بشكل أكبر في هذه المجموعة. . "

كيف تجاوب

تقول NHS: "راجع طبيب عام إذا كان لديك أي من أعراض سرطان الأمعاء لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر."

وفقًا لهيئة الصحة ، عندما ترى طبيبًا عامًا لأول مرة ، فسوف يسألون عن أعراضك وما إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

يشرح ذلك بقوله: "يجرون عادةً فحصًا بسيطًا لقاعك ، يُعرف باسم فحص المستقيم الرقمي (DRE) ، ويفحصون بطنك (بطنك)".

هذه طريقة مفيدة للتحقق مما إذا كان هناك أي كتل في البطن أو أسفل (المستقيم).

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

يعتمد خطر إصابتك بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) على العديد من الأشياء ، بما في ذلك عوامل العمر والجينات ونمط الحياة.

لا يعني وجود عامل خطر واحد أو أكثر أنك ستصاب بالتأكيد بسرطان الأمعاء.

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. تشير التقديرات إلى أن حوالي 13 من كل 100 حالة من حالات سرطان الأمعاء (حوالي 13 بالمائة) في المملكة المتحدة مرتبطة بتناول هذه اللحوم.

اللحوم المصنعة هي أي لحوم تمت معالجتها للحفاظ عليها و / أو إضافة نكهة - على سبيل المثال ، لحم الخنزير المقدد ، السلامي ، النقانق ، اللحوم المعلبة أو قطع الدجاج.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

زيادة الوزن والسمنة

تدخين التبغ

كحول

سن.