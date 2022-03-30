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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن تصحيح ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل كبير عن طريق تناول الأنواع الصحيحة من الطعام. هذه الأطعمة التي تدعمها الدراسات موصى بها بشدة لاتباع نظام غذائي لخفض الكوليسترول وصحة القلب.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يحدث عندما يكون لدى الشخص الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمه. هذه الحالة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية. ثبت أن المركبات الطبيعية مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الباذنجان غني أيضًا بالألياف القابلة للذوبان ويحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي ثبت أنه يساعد في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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خضروات تخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 30% .. احرص عليها من الآن

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في دراسة نُشرت في مكتبة Wiley Online Library ، تم تحليل حمض الكلوروجينيك كعامل مخفض للكوليسترول على الفئران.

تم فحص الاستهلاك الغذائي لحمض الكلوروجينيك من خلال مراقبة مستوى الدهون في البلازما (الكوليسترول الكلي ، والدهون الثلاثية ، والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة) في فئران سبراغ داولي التي تتغذى على نظام غذائي عادي ، ونظام غذائي عالي الكوليسترول أو نسبة عالية من الكوليسترول. نظام غذائي مكمل بحمض الكلوروجينيك لمدة 28 يومًا.

وجدت الدراسة أن حمض الكلوروجينيك يغير بشكل ملحوظ زيادة الكوليسترول الكلي للبلازما والبروتين الدهني منخفض الكثافة.

وخلص البحث إلى أن "تأثير نقص الكولسترول في الدم هو التأثير الأساسي المفيد الذي يعطيه حمض الكلوروجينيك ، والذي يؤدي إلى تأثيرات مفيدة ثانوية أخرى مثل وظيفة تصلب الشرايين ووظائف حماية القلب والكبد".

يُعرَّف نقص كوليسترول الدم بأنه إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم والكوليسترول منخفض الكثافة أقل من المئين الخامس من عموم السكان المعدل حسب العمر والجنس والعرق.

يعتبر الأرضي شوكي منخفض الدهون وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات C و K ، كما أنها توفر المعادن المهمة ، مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد.

أفادت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، عن انخفاض بنسبة 30 في المائة في الكوليسترول الضار LDL وانخفاض بنسبة 22 في المائة في الدهون الثلاثية بعد الاستهلاك المنتظم لمستخلص الخرشوف.

بحثت دراسة أخرى في فعالية مستخلص الخرشوف الجاف في المرضى الذين يعانون من فرط بروتينات الدم.

اشتملت الدراسة على 143 مريضًا بالغًا في تجربة سريرية مزدوجة التعمية ، عشوائية ، خاضعة للتحكم الوهمي ، متعددة المراكز.

تلقى المرضى 1800 مجم من خلاصة الخرشوف الجافة يوميًا أو وهميًا على مدار ستة أسابيع.

أظهرت التغييرات في الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL من خط الأساس إلى نهاية العلاج تفوقًا ذا دلالة إحصائية لمستخلص الخرشوف الجاف على الدواء الوهمي.

وأظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 18.5٪ و 22.9٪ في الكوليسترول الضار LDL الكلي على التوالي.

لاحظت الدراسة أنه "لم تكن هناك أحداث ضائرة متعلقة بالعقاقير أثناء هذه الدراسة تشير إلى تحمّل ممتاز لمستخلص الخرشوف الجاف".

"يمكن أن تسهم هذه الدراسة المستقبلية في دليل واضح للتوصية بمستخلص الخرشوف الجاف لعلاج فرط بروتينات الدم ، وبالتالي الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية."

فرط بروتينات الدم هو اضطراب شائع وينتج عن عدم القدرة على تكسير الدهون أو الدهون في الجسم ، وخاصة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان.

كما أنها تستغرق بعض الوقت حتى يهضمها الجسم ، مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة.

الفاصوليا مليئة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن وقليلة الدهون المشبعة.

كما أنها خيار جيد لاستبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل اللحوم والقشدة الكاملة الدسم ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.