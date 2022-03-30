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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عروض رمضان للمواد الغذائية قد بدأت في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع اقتراب حلول الشهر المبارك، حيث تتوفر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب جميع الصائمين، والجدير بالذكر أن عروض هذا العام تشمل خصومات وتخفيضات كبيرة على المواد الغذائية، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على أبرز هذه العروض، وعلى الرابط الخاص بها.

افضل عروض رمضان للمواد الغذائية 2022 في السعودية

أطلقت معظم المتاجر المتخصصة ببيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية عروضًا مغرية على جميع المواد، وذلك مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وقد شملت أفضل العروض كل مما يلي:

عروض رمضان العثيم.

عروض رمضان 2022 بنده.

عروض رمضان للمواد الغذائية كارفور 2022.

عروض رمضان للمواد الغذائية

فيما يلي أبرز عروض رمضان للمواد الغذائية 2022 في المملكة العربية السعودية:

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بشرى سارة وتخفيضات كبيرة .. تعرف على افضل عروض رمضان للمواد الغذائية 2022 في المملكة العربية السعودية

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عروض رمضان 2022 بنده

تشمل عروض بنده رمضان المنتجات الغذائية في هايبر بنده للأغذية عرض الأسبوع الثالث، وذلك حتى يوم 19 شعبان الموافق ليوم 22 مارس آذار عام 2022، وجاءت هذه العروض على النحو الآتي:

الحصول على علبة إضافية من مسحوق الكاستر فوستر كلاركس: السعر القديم 17.9 ريال سعودي يصبح 8.95 ريال سعودي بعد العرض.

مكرونة رنا 400 غرام: السعر القديم 24.50 ريال سعودي يصبح 10.95 ريال سعودي بعد العرض.

عبوة إضافية من زيت زيتون بكر الوزير بسعر 23.95 ريال سعودي.

جبنة كريم مطبوخة: السعر القديم 54.95 ريال سعودي يصبح 33.95 ريال سعودي بعد العرض.

عبوة إضافية من خليط حلوى مع طبقة كراميل جرينر: 79.70 ريال سعودي يصبح 39.95 ريال سعودي بعد العرض.

أرز بسمتي أبو كاس: السعر القديم 82.95 ريال سعودي يصبح 53.95 ريال سعودي بعد العرض.

دجاج ساديا مجمد: السعر القديم 144.95 ريال سعودي يصبح 124.95 ريال سعودي بعد العرض.

1+1 نشاء الذرة فوستر كلاركس: السعر القديم 19.90 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

3 حبات تونة خفيفة جودي: السعر القديم 29.85 ريال سعودي يصبح 13.95 ريال سعودي بعد العرض.

4 حبات طحين فاخر البيكر: السعر القديم 23.80 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

1+1 زبدة طبيعية المراعي غير مملحة: السعر القديم 37.90 ريال سعودي يصبح 18.95 ريال سعودي بعد العرض.

2 حبة أنصاف صدور بلا عظم أو جلد دجاج ساديا: السعر القديم 33.90 ريال سعودي يصبح 19.95 ريال سعودي بعد العرض.

حبة أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي: السعر القديم 39.95 ريال سعودي يصبح 24.95 ريال سعودي.

4 أكياس شريحة عجينة الرقائق: السعر القديم 31.80 ريال سعودي يصبح 8.95 ريال سعودي بعد العرض.

شبيهة قشطة المراعي: السعر القديم 27.95 ريال سعودي يصبح 19.75 ريال سعودي بعد العرض.

عسل طبيعي الشفاء: السعر القديم 71.95 ريال سعودي يصبح 42.95 ريال سعودي بعد العرض.

سكر ناعم الأسرة 13 كغ: السعر القديم 45.95 ريال سعودي يصبح 29.95 ريال سعودي بعد العرض.



مايونيز هاينز: السعر القديم 17.95 ريال سعودي يصبح 11.95 ريال سعودي بعد العرض.

2 حبة خليط كيك بلزري: السعر القديم 25.50 ريال سعودي يصبح 17.95 ريال سعودي بعد العرض.

2 حبة طبقة قشدية للحلويات: السعر القديم 13.90 ريال سعودي يصبح 11.95 ريال سعودي بعد العرض.

3 حبة مهلبية خلطة حلوى جرينر: السعر القديم 11.85 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

قطع الحليب بالشكولاتة الغامقة: السعر القديم 15.25 ريال سعودي يصبح 8.95 ريال سعودي بعد العرض.

كيس 5 كغ قمح طازج البيكر: السعر القديم 22.95 ريال سعودي يصبح 17.95 ريال سعودي بعد العرض.

خليط البان كيك بالشوكولاتة: السعر القديم 12.95 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

طماطم مقشرة هناء 5 حبات: السعر القديم 17.50 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

شعيرة مهران 3 حبات: السعر القديم 10.50 ريال سعودي يصبح 5.95 ريال سعودي بعد العرض.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا: السعر القديم 85 ريال سعودي يصبح 59.95 ريال سعودي بعد العرض.

شوربة الدجاج بالشعيرية ماجي: السعر القديم 47.95 ريال سعودي يصبح 29.95 ريال سعودي بعد العرض.

6 حبات فول مدمس قودي: السعر القديم 22.50 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

5 حبات خليط لقمة القاضي بالخميرة: السعر القديم 44.75 ريال سعودي يصبح 19.95 ريال سعودي بعد العرض.

عروض رمضان 2022 العثيم

أعلنت متاجر العثيم للمواد الغذائية عن عروض شهر رمضان المبارك 2022، وجاءت هذه العروض على النحو التالي:

مقاضي رمضان شوربة هالي شوفان: السعر القديم 6.50 ريال سعودي يصبح 2.95 ريال سعودي بعد العرض.

كريم كراميل غرينر: السعر القديم 38.95 ريال سعودي يصبح 26.95 ريال سعودي بعد العرض.

شراب فيمتو توت: السعر القديم 17.95 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

كيلو بطاطس: السعر القديم 2.75 ريال سعودي يصبح 1.25 ريال سعودي بعد العرض.

معجون طماطم لونا: السعر القديم 21.90 ريال سعودي يصبح 10.95 ريال سعودي بعد العرض.

رز الوليمة: السعر القديم 80.95 ريال سعودي يصبح 54.95 ريال سعودي بعد العرض.

زود عجين سمبوسة: السعر القديم 11.95 ريال سعودي يصبح 9.95 ريال سعودي بعد العرض.

تورتة نصفين كبير: السعر القديم 69.95 ريال سعودي يصبح 59.95 ريال سعودي بعد العرض.

بلح الشام: السعر القديم 27.95 ريال سعودي يصبح 22.95 ريال سعودي بعد العرض.

تورتة كرنفال وسط: السعر القديم 51.95 ريال سعودي يصبح 44.95 ريال سعودي بعد العرض.

تمر أمل الخير خضري بسعر 11.95 ريال سعودي.

زود نواشف بالتمر وسط: السعر القديم 49.95 ريال سعودي يصبح 24.95 ريال سعودي بعد العرض.

كاتشب طماطم: السعر القديم 20.50 ريال سعودي يصبح 17.50 ريال سعودي بعد العرض.

زيت زيتون الجوف: السعر القديم 26.95 ريال سعودي يصبح 17.95 ريال سعودي بعد العرض.

قهوة نسكافيه كلاسيك: السعر القديم 22.95 ريال سعودي يصبح 19.95 ريال سعودي بعد العرض.

أرز العائلة بسمتي الأبيض: السعر القديم 83.95 ريال سعودي يصبح 69.95 ريال سعودي بعد العرض.

بيبسي 1 ليتر 2 حبة بسعر 8.95 ريال سعودي.

أيس تي ليبتون خوخ: السعر القديم 16.50 ريال سعودي يصبح 12.95 ريال سعودي بعد العرض.

مياه أكوافيتا: السعر القديم 13.95 ريال سعودي يصبح 7.95 ريال سعودي بعد العرض.

جبنة كرافت أصلية: السعر القديم 33.95 ريال سعودي يصبح 23.95 ريال سعودي بعد العرض.

جبن بوك موزاريلا مبشور: السعر القديم 25.95 ريال سعودي يصبح 19.95 ريال سعودي بعد العرض.

لحم حاشي بالعضم بسعر 34.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون عضم بسعر 42.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعضم بسعر 42.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عضم بسعر 49.95 ريال سعودي.

جبن روم مصري تشيز لاند بسعر 39.95 ريال سعودي.

جبن الوادي قريش بسعر 20.50 ريال سعودي.

زيتون سما إسباني بسعر 15.50 ريال سعودي.

لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن بسعر 73.50 ريال سعودي.

عروض رمضان للمواد الغذائيه كارفور 2022

أطلقت متاجر كارفور السعودية عروضًا مميزة تشمل المواد الغذائية، حيث جاءت على النحو التالي:[3]

خصم 60% على مواد البقالة في رمضان.

خصم 40% على منتجات الألبان.

خصم 50% على منتجات اللحوم والدواجن.

خصم 60% على الخضروات والفواكه.

الحصول على خصم بنسبة 20% عند الدفع من بطاقة البنك الأهلي السعودي ماستركارد عبر تطبيق كارفور.

خصم 75 ريالًا سعوديًا من الفاتورة عند الحد الأدنى للإنفاق البالغ 250 ريالًا سعوديًا.

الحصول على توصيل مجاني عند التسوق أون لاين لجميع المنتجات الغذائية.

كود خصم كارفور للمستخدمين الجدد هو 30 NEW بقيمة 150 ريالًا سعوديًا.

رابط عروض رمضان للمواد الغذائيه 2022

يمكن الدخول مباشرةً إلى أفضل عروض المواد الغذائية من خلال: