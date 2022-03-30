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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندليب الغناء وصوت الشعب، واحدا من أهم مطربي السينما المصرية في القرن العشرين، بأدائه العذب، وطلته وحضوره القوي، ما جعله بين أهم فناني جيله، الفنان عبد الحليم حافظ، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم 30 مارس، له قصة مع السندريلا سعاد حسني خرج منها عشرات الأقاويل، ما بين تأكيد الزواج ونفيه.

لماذا منع الأطباء العندليب من الزواج؟

عبدالحليم حافظ، «حبيب السينما» الذي لم تُقدر له الحياة الواقعية أن يعيش حبا عاطفية أو علاقة زوجية طويلة كالتي منحتها له سيناريوهات أفلامه، فكان مرضه أقوى حتى أن الأطباء منعوه من الزواج، وفقًا لما كشفه الإعلامي مفيد فوزي، بأن الدكتور ياسين عبد الغفار، طبيب العندليب الأسمر، هو من منع زواجه من السندريلا سعاد حسني بسبب تأثير الزواج على مرضه: «عبد الحليم حافظ مُنع من الزواج بأمر الأطباء».

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لماذا منع الأطباء عبدالحليم حافظ من الزواج بالسندريلا سعاد حسني ؟

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هل العندليب تزوج من السندريلا؟

ووفقًا لما أكده « فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، قبل سنوات، فإن الثنائي تزوجا بالفعل، إذ روي أن العندليب قال للسندريلا إنه لن يتزوجها كي تكون ممرضة له، وهي ردت بأنها مستعدة أن تعيش تحت قدميه، مشيرا إلى أنه حضر عقد قران عبد الحليم وسعاد، وكان موجودا في ذلك الحدث.

عقد زواج العندليب والسندريلا

العديد من الشائعات والأقاويل، شابت تلك الحقيقة التي ظلت غائبة، في مرمى التصريحات وكشف الحقائق والأسرار، حتى فاجأت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، متابعي حسابها عبر موقع «إنستجرام» من قبل، بنشر عقد زواج عرفي، حمل أسمي الفنانين الراحلين، الذي عُقد في أبريل 1960 بين كلًا من، عبد الحليم علي شبانة، وسعاد محمد حسني.

بنود عقد زواج العندليب والسندريلا

تضمن عقد زواج السندريلا والعندليب المتداول، 3 بنود أساسية، أولها قبول الطرفين الزواج من بعضهما البعض على سنة الله ورسوله، والثاني هو موافقة الطرف الثاني «سعاد حسني» على عقد القران برضا تام، أما الثالث كان قبولهما جميع أحكام العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه من أحكام قانونية.

شقيقة سعاد حسني تؤكد الزواج بالعندليب

يذكر أن جيجي حسني، شقيقة «السندريلا» حسمت الجدل من قبل خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتأكيدها أن شقيقتها تزوجت بالفعل من المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعت بين النجمين: «هو كان بيغير عليها جدا.. في ظل فرق السن اللي بينهم، وإنها كانت أصغر منه».