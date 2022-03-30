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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأعشاب العربية تتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى، وتاريخها الطويل في استخدامات العرب لعلاج الكثير من الأمراض، والتي لا يمكن الاستغناء عنها إلى الآن.

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5 أعشاب سحرية تقضي على الضغط والتوتر والاكتئاب وتهدئ الأعصاب وتخفف السعال وتعالج التهاب الشعب الهوائية الحاد

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واليوم اخترنا 5 أنواع من الأعشاب العربية شائعة الاستخدام، لتتعرف على أهم فوائدها الصحية للجسم بحسب Healthline، ولتخبرنا هل تعتمد أي نوع من هذه الأعشاب باستمرار؟.

المريمية



المريمية من الأعشاب العطرية الشائعة في فلسطين، والتي تمتاز برائحتها الزكية، وتنبت المريمية في الجو الجاف نسبياً ومناخ معتدل، وتكون أوراقها على شكل رمحي بلون فضي إلى رمادي داكن على السطح العلوي، ويتم استخدامها في المشروبات الصحية مثل الشاي بالمريمية، أو باعتبارها عشباً عطرياً في مستحضرات التجميل.

تساعد المريمية في التخلص من الضغط والتوتر، فهي من الأعشاب التي يستخدمها المعالجون بالطاقة من أجل التخلص من الطاقة السلبية، والمساعدة في التأمل.

كذلك تعزز المريمية في تحسين حالة النوم، فهي تحتوي على مركبات تحد من الأرق، لهذا كان يتم وصفها قديماً كعلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.



الكركديه



يتميز الكركديه بفوائده العديدة ويعتبر مشروباً مميزاً في الكثير من الدول العربية، ويشتهر بقدرته الرائعة على المساعدة في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، كما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم، ويعزز صحة الكبد، ويحتوي أيضاً على مركبات قد تساعد في الوقاية من السرطان، كما أنه مفيد لصحة الجسم والبشرة إذ يحتوي على مضادات أكسدة.



المتة السورية



يعتبر واحداً من أشهر المشروبات في بلاد الشام، وهو مشروب ساخن من فئة المنبهات، غني بمضادات الأكسدة والمغذيات، التي تمنح الجسم صحة أفضل، ويساعد على زيادة الطاقة وتحسين التركيز العقلي، ويعزز الأداء البدني، ويحمي من العدوى، كذلك قد يساعدك على إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، وتعزيز مناعة الجسم، وخفض مستويات السكر في الدم.



اليانسون



اليانسون واحد من الأعشاب الشهيرة في الوطن العربي أيضاً، ويتم استخدامه بشكل شائع في الأكلات، والمشروبات الدافئة، ويتميز برائحته النفاذة المهدئة للأعصاب، ويقلل أعراض الاكتئاب، إذ يحتوي على مركبات تحد من التوتر، وتخلصك من الطاقة السلبية.

كما يساعد على خفض مستويات الضغط المرتفع في الجسم، بالإضافة إلى أنه قد يحميك من مشاكل تقرحات المعدة، إذ يمنع نمو الفطريات والبكتريا الضارة.



الزعتر



الزعتر من الأعشاب أو التوابل الشهيرة في أي مطبخ عربي، يتم استخدامه بالعديد من الأكلات العربية، يشتهر برائحته القوية، وبفضل مذاقه المميز، يظل الزعتر عنصراً أساسياً في الطهي حتى يومنا هذا، لكن الزعتر يكتسب أيضاً شهرة سريعة بسبب خصائصه الطبية، مثل قدرته على المساعدة في علاج حب الشباب وارتفاع ضغط الدم

كما يساعد الزعتر لوقف السعال، فغالباً ما يستخدم زيت الزعتر الأساسي، الذي يتم الحصول عليه من أوراقه، كعلاج طبيعي للسعال، في إحدى الدراسات، ساعد مزيج من أوراق الزعتر واللبلاب في تخفيف السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد.

كما يساعدك الزعتر في تعزيز مناعة جسمك، فهو مليء بفيتامين سي وهو أيضاً مصدر جيد لفيتامين أ، فإذا شعرت بنزلة برد، يمكن أن يساعدك الزعتر في استعادة صحتك بسرعة.