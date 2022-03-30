نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تحذر المقيمين بشدة .. هذه المخالفة البسيطة خلال المشي في الشارع ستكلفك غرامة 500 ريال سعودي وقابلة لزيادة ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حددت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية قيمة الغرامة المالية المترتبة على مخالفة تنظيمات السير على الطرق، وجاءت قيمة المخالفة تتراوح بين 150 ريال إلى 300 ريال، كما أكدت الإدارة إن عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف في الشوارع والطرق يتم فرض غرامة على السائق تتراوح بين 500 إلى 900 ريال سعودي.

ما هي أنواع مخالفة تنظيمات السير على الطرق

يوجد العديد من الأنواع لمخالفات تنظيمات السير على الطرق والتي منها ما يأتي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

5 أعشاب سحرية تقضي على الضغط والتوتر والاكتئاب وتهدئ الأعصاب وتخفف السعال وتعالج التهاب الشعب الهوائية الحاد

شاهد .. رجل يسقط 20 كيلو من الحديد عمدا على صديقه في صالة رياضية

السعودية تحذر المقيمين بشدة .. هذه المخالفة البسيطة خلال المشي في الشارع ستكلفك غرامة 500 ريال سعودي وقابلة لزيادة !

وداعًا للفقر: كويكب من ذهب قريب للأرض قد يجعل البشر أثرياء.. وقد تصبح أنت ملياردير

قبيل رمضان.. هذا ما يفعله الاستهلاك المفرط للسكريات بصحتك

إذا لاحظت هذه العلامات في جسمك فهي دليل على الإصابة بالتهاب الكبد

سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من آخر .. ورسالة من طفلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب

السعودية: بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية شهر رمضان

أوراق نباتية رخيصة تخفض الضغط وتقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر في الدم وتخفف أعراض السكري بشكل فوري

تغنيك عن الأنسولين والأدوية الأخرى.. أكله طبيعية ومجربة تقضي على مرض السكري خلال 3 أشهر

علامة بالوجه قد تعتقد أنها عادية لاكنها تكشف عن إصابتك بمرض الكبد! .. لا تتجاهلها

7 مشروبات طبيعية تنزل نسبة السكر في الدم وتساعدك على التحكم به.. تعرف عليها

الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة أكثر من 20 متر.

تعلق سائق الدراجة الآلية أو العادية في مركبة أخرى أو سحب أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطأ.

مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

عدم تقديم المركبة للفحص الدوري.

عدم ربط حزام الأمان.

مخالفة تنظيمات السير على الطريق.

مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

سداد مخالفة تنظيم السير على الطرقات

يوجد العديد من الطرق التي يستطيع المستخدم من خلالها سداد مخالفات المرور في السعودية، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية العديد من الطرق التي يستطيع من خلالها مالكي السيارات تسديد مخالفاتهم المرورية من خلالها مثل الصراف الآلي أو الحساب البنكي أو من خلال نظام سداد، وفيما يأتي نوضح طريقة سداد مخالفة مرورية عبر نظام سداد الإلكتروني:

الضغط على رابط نظام سداد “من هنا“.

الحصول على الرقم المفوتر للجهة.

تسجيل الدخول إلى الحساب البنكي.

تسديد الفواتير باستخدام الرقم المفوتر.

جدول المخالفات رقم 3 وقيمتها

فيما يأتي قائمة بالمخالفات المرورية التي تتساوى قيمتها مع مخالفة تنظيمات السير على الطرق من جدول المخالفات رقم 3:

الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة أكثر من عشرين مترًا.

استخدام منبه المركبة بصورة مزعجة وغير ضرورية.

عدم الذهاب إلى الفحص الدوري.

الاستهانة بربط حزام الأمان.

مخالفة قواعد استعمال أنواع التلاقي المتاحة.

عدم امتلاك رخصة قيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

وجود حواجز في السيارة تمنع رؤية السائق والركاب بصورة طبيعية.

عدم استخدام إشارات الالتفاف إلى اليمين أو اليسار عند الحركة.

عدم ترك مساحة مناسبة بين السيارة والسيارة التي تليها.

التحرك بالمركبة بسرعة عالية وإصدارها صوتًا مزعجًا.

تخطي إشارات المرور أو ومطالبة شرطي المرور بالتوقف وعدم الاستجابة.

عدم وجود المتطلبات النظامية الأساسية للمقطورة.

كيفية الاعتراض على مخالفة تنظيم السير على الطرقات

يمكن الاعتراض على مخالفة تنظيم السير على الطرقات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة خدماتي.

الضغط على الاعتراض على المخالفات.

اختيار الملاحظة المراد الاعتراض عليها.

إدخال الملاحظات في الخانة المخصصة.

النقر على تقديم الاعتراض.