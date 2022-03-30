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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ستاتينز هو نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مثل الأدوية الأخرى. بعض هذه الآثار الجانبية أكثر خطورة من غيرها.

الكوليسترول ، مثله مثل الدهون الحشوية ، مادة يحتاجها الجسم ، ولكن بالكمية المناسبة فقط. يحتاج الجسم إلى الدهون الحشوية لسببين أساسيين ، ليكون بمثابة طبقة حماية لأعضاء البطن وكمصدر احتياطي للطاقة. بنفس الطريقة يحتاج الجسم إلى بعض الكوليسترول من أجل الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. على عكس الكوليسترول ، لا يوجد نوعان من الدهون الحشوية ، هناك نوع واحد فقط من الكوليسترول مفيد للجسم ، وهو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

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إذا لاحظت هذه العلامات في جسمك فهي دليل على الإصابة بالتهاب الكبد

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HDL تعني البروتين الدهني عالي الكثافة ؛ هذا هو نوع الكوليسترول المطلوب لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

يُشار إلى نوع الكوليسترول الذي يتطلب وصفة طبية من الستاتينات بالبروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. هذا يتشكل على شكل لويحة في الشرايين تزيد من ضغط الدم.

نتيجة لخصائص كل منهما ، يُعرف HDL غالبًا بالكوليسترول الجيد بينما يشار إلى LDL باسم الكوليسترول الضار.

تساعد العقاقير المخفضة للكوليسترول على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى ، قد تحدث بعض الآثار الجانبية نتيجة لاستهلاكها.

يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الجسم بعدة طرق ؛ بما في ذلك كيفية عمل الكبد.

يمكن أن تسبب الستاتينات حالة تعرف باسم التهاب الكبد الذي يؤدي إلى التهاب الكبد.

تسبب الحالة أيضًا آلامًا في المعدة وأعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا.

الأعراض الأخرى التي يمكن أن يسببها التهاب الكبد هي:

• آلام العضلات والمفاصل

• ارتفاع درجة الحرارة

• الشعور بالمرض

• الشعور بالتعب غير المعتاد طوال الوقت

• الشعور العام بالإعياء

• فقدان الشهية

• ألم البطن

• البول الداكن

• شاحب اللون رمادي اللون البراز

• حكة الجلد

• اليرقان.

في حين أن هذا قد يبدو مثيرا للقلق ، فإن التهاب الكبد هو من الآثار الجانبية غير الشائعة.

تشمل الآثار الجانبية الأخرى للعقاقير المخفضة للكوليسترول:

• صداع

• دوار

• الشعور بالغثيان

• الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي

• الإمساك

• الإسهال

• عسر الهضم

• إطلاق الغازات

• آلام العضلات

• مشاكل النوم

• انخفاض عدد الصفائح الدموية.

ستكون القائمة الكاملة للآثار الجانبية موجودة في النشرة المصاحبة لكل علبة دواء.

في حالة حدوث أثر جانبي غير مدرج ، هناك وسيلة حكومية متاحة للمرضى المتأثرين تُعرف باسم مخطط البطاقة الصفراء.

خلال الوباء ، أطلقت الحكومة مخطط البطاقة الصفراء الخاص بـ Covid حتى يتمكن أفراد الجمهور من الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمنتجات والأدوية المتعلقة بـ Covid.

تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) عددًا من الطرق التي يمكن للشخص أن يخفض بها الكوليسترول بخلاف الأدوية بما في ذلك تحسين نظامه الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحوليات.

فيما يتعلق بالتمرين ، يوصى بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع بكثافة معتدلة.