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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد مرور نصف عام على طلاقها قررت سيدة سعودية الزواج من رجل آخر، ولكن المفاجأة حدثت قبل أن يتم العقد بسبب فيديو أرسلته طفلتها الصغيرة.

وفي تفاصيل القصة، التي أوردها الكاتب السعودي، علي الزامل، احتدم خلاف بين زوجين بعد 12 عامًا من الزواج، وتطلقا رغم وجود أربعة أولاد وبينهما حياة وعشرة جميلة.

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سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من آخر .. ورسالة من طفلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب

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وأضاف الكاتب، أنه بعد مرورستة أشهر على الطلاق، سمع الرجل أن طليقته ستتزوج قريبًا، وإذا به يستعيد ذكرياته الجميلة متصفحًا هاتفه، فانتابه الشوق والحنين، حينما رأى بعض المقاطع والصور والرسائل التي جمعته بها وبأولاده معها في مناسبات متعددة.

وأثناء تصفحه تلك المقاطع والصور، عادت إليه ذكريات الماضي، فأخذ ينادي طفلته ابنة 10 سنوات، قائلًا: ارسلي هذه المقاطع من جوالك لوالدتك، فنفذت الأمر فورًا.

يقول الكاتب: وبعد لحظات من إرسال الصور، بادرت طليقته عن طريق ابنتهما بعبارات كلها حنين وشوق لتلك الأيام واللحظات الجميلة، وتسارعت مبادرات الالتئام لتعود إلى زوجها، وهو ما حدث بالفعل.