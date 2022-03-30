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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نظرا لانتشار مرض السكر بين عدد كبير من الفئات الموجود في داخل المجتمع سواء كانوا أطفال أو كبار، يبحث الكثيرين عن أهم 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة تحميهم من التعرض لغيبوبة سكر أو أي مضاعفات خطيرة.

مع استمرار انتشار مرض السكري ووجود عدد كبير من مرضى لا يمكنهم الوصول إلى مستوى السكر الطبيعي في الدم عبر استخدام الأنسولين.

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7 مشروبات طبيعية تنزل نسبة السكر في الدم وتساعدك على التحكم به.. تعرف عليها

وداعًا للأنسولين.. مشروبات طبيعية تخفض السكر في الدم بسرعة كبيرة وتفرز كميات الأنسولين المطلوبة لصحة جسمك (تعرف عليها الآن)

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يسعى معظمهم إلى معرفة المشروبات الطبيعية المناسبة لهم سواء كانت أعشاب أو عصائر طبيعية سواء كانت هذه المشروبات باردة أو دافئة هذا إلى جانب الالتزام بالجرعة المقررة من الأدوية المناسبة لحالتهم.

أول مشروب يخفض السكر: اللبن ومنتجات الألبان

يعتبر اللبن ومنتجات الألبان من المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم والبروتينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

والتي تساعد بشكل أو بآخر في انخفاض مقاومة ومحاربة الجسم لهرمون الأنسولين بشكل جيد بنسبة تقدر بحوالي 20 في المئة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.

ويمكن لمرضى السكري تناول فنجان صغير من اللبن الحليب خالي الدسم أو تناول العديد من العصائر الطبيعية المضاف إليها القليل من اللبن صباحا ومساءا أو عن طريق تناول اللبن الرائب مرة يوميا.

كما يمكن إضافة القليل من اللبن إلى المشروبات الساخنة، فتناول الحليب بهذه الطرق يساعد مرضى السكري على انخفاض مستوى السكر المرتفع في الدم لديهم.

ثاني مشروب يخفض السكر: الماء

ويعتبر الماء من أهم المشروبات التي تساعد مرضى السكري على تحسين عملية الأيض بجسم الإنسان. هو عامل أساسي من أجل حدوث عملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل يؤدي إلى حرق السكر الموجود في الخلية مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستويات السكر في الدم. لذلك توجه نصيحة لكل مرضى السكري بضرورة تناولهم من لترين إلى ثلاثة من المياه خلال يومهم.

7 مشروبات عشبية ساخنة تخفض السكر لقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فوائد بعض الأعشاب الطبيعية في انخفاض مستوى السكر في الدم وقدرتها على الوصول بالسكر في الدم إلى نسب مقاربة للنسب الطبيعية .

وفيما يلي عرض لبعض من هذه الأعشاب:

1- القرفة تعتبر القرفة من الأعشاب التي تندرج ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وذلك نظرا لفوائدها التي لا تعد ولا تحصى فالقرفة مشروب دافئ يعمل على تحسين استقبال الجسم للأنسولين. مما يساعد الجسم على حرق السكر بصورة أفضل مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ونزول مستوى السكر إلى النسبة الطبيعية تقريبا بشكل أمن وبكل سهولة.

كما أن القرفة مشروب يساعد مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم على خفض ضغط الدم أيضا بصوره طبيعية من خلال هذا المشروب.

هذا إلى جانب دور القرفة الهام في تعزيز قدرة مقاومة الجسد البشري لمضاعفات داء السكري.

2- الزنجبيل ويأتي الزنجبيل ضمن قائمة 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وترجع أهميته إلى قدرته على تحسين تفاعل الجسم مع هرمون الأنسولين بصورة جيدة تساعد في التخلص من مستويات السكر العالية. كما انه يساعد في مقاومة العوامل والأسباب التي تؤدي إلى رفض ومقاومة الجسد البشري لهرمون الأنسولين بصورة طبيعية آمنه.

3- الحلبة نبات عشبي يمكن تناوله في صورة مشروب دافئ وهو ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة وذلك بفضل احتوائه على العديد من الألياف والعناصر الغذائية. والتي تساعد الجسم في انخفاض مستوى السكر في الدم والعودة به إلى مستوياته العادية الطبيعية وتقلل حجم المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاعه.

كما أنها تساعد مريض السكري على ثبات مستوى السكر عند مستوى معتدل ذلك عند مراعاة اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالة كل مريض. وتعرف الحلبة بقدرتها الفعالة على محاربة الدهون في الدم مما يقي ويحمي مريض السكري من التعرض لأمراض الشرايين والقلب التي تصاحب مرضى ارتفاع الكولسترول.

ويمكن تناول عشبة الحلبة بعدة طرق حيث يمكن تناوله كمشروب دافئ فقط بدون أي إضافة أو يمكن تناوله كمشروب دافئ مضاف إليه بعض الحليب ويمكن تناول بذورها بعد تسويتها ويمكن تناوله بعد غليانه صباحا ومساء.

4- الشاي الأخضر والشاي العادي نتيجة احتواء كل من الشاي الأخضر والشاي العادي على مستوى عالي من المواد المضادة للأكسدة يعتبروا من أهم 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة.

لذلك يساعد كلا من الشاي الأخضر والشاي العادي في الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب والشرايين التي قد يتعرض لها مريض السكري.

وخصوصا الشاي الأخضر نظرا لقدرته على رفع قدرة الجسم في تحسين عملية الأيض داخل كل خلية مما يحسن عملية الحرق بداخل الخلية ويؤدي إلى انخفاض نسبة السكر ونزولها إلى المستوى الطبيعي. كما أنهم معروفون بقدرتهم على تخفيض مستوى الدهون في الدم وتقليل فرص الإصابة بالجلطات لمريض السكري.

5- منقوع بذور الشيا تعتبر بذور الشيا من المواد الطبيعية الفعالة التي تسهم في انخفاض مستوى السكر في الدم لذلك تأتي من ضمن قائمه 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة. ويمكن تناولها عن طريق طريقتين الأولى هي غليها والانتظار حتى تبرد ثم تناول بذورها بواسطة إضافتها إلى وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء.

أو عن طريق تناولها كمشروب دافئ يمكن إضافة المكسرات المفضلة لديك كما يمكن إضافة بعض قطع الفاكهة المناسبة ليصير هذا المشروب وجبة فطار صحية متكاملة.

6- خل التفاح بفضل احتوائه على كل من حمض الماليك وحمض الستريك المعروفون بقدرتهم على السيطرة على مستويات نسب السكر العالية وجعلها تنخفض بصورة طبيعية. بالإضافة إلى دوره في محاربة الالتهابات والدهون الموجودة بالجسم البشري مما يساعد مريض السكري في التخلص من الوزن الزائد الذي يعتبر من ضمن العوامل المساعدة في الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فالسمنة تعتبر من العوامل التي تعوق استجابة الجسد البشري لهرمون الأنسولين لذلك فان تجنبها ومحاولة إيجاد حل مناسب لها امر هام لمريض السكري.

ويمكن تناوله عن طريق إضافة معلقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وشربه مساء قبل النوم.

7- الريحان ويمكن تناوله عن طريق إضافة حوالي 15 جرام من أوراقه المطحونة للمشروبات الساخنة والعصائر الطبيعية المختلفة. والذي يساعد الجسم البشري لمريض السكر على انخفاض مستوى السكر في الدم بنسبة حوالي 21 في المئة خلال فترة 30 يوم.

3 مشروبات باردة تساعد في انخفاض مستوى السكر في الدم

1- عصير الكرز الأسود يفضل تناول مريض السكري لهذا المشروب ثلاث مرات خلال اليوم مع الوجبات الرئيسية. حيث يمكن للمريض بفضل مساعدة هذا المشروب الذي يمنع تحول النشويات التي تم تناولها إلى مواد سكرية الوصول إلى مستوى منخفض من السكر في الدم.

2- عصير الرمان نظرا لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الهامة. التي تساعد مريض السكري بشكل فعال على انخفاض مستوى السكر في الدم لديه كما تعمل على حمايتهم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين وكذلك الأنيميا وتقلل نسب حدوث مضاعفات السكري. لذلك يعتبره الكثيرون ضمن 9 مشروبات تخفض السكر بسرعة.

3- عصير البرتقال يعتبر عصير البرتقال من العصائر المثالية المناسبة لمريض السكر نظرا لاحتوائه على سكريات قليلة والكثير من مضادات الأكسدة مما يساعد مرضى السكري على انخفاض مستوى السكر والضغط لديهم في الدم.