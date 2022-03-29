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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدرت وزارة الداخلية السعودية امس الاثنين بيانا بشأن مواطن سعودي أقدم على ارتكاب الفاحشة مع 3 نساء بالقوة في مكة المكرمة.

وأفادت الداخلية في بيان لها بأن المواطن زياد بن أحمد بن لافي الحربي ارتكب الفاحشة مع 3 نساء بالقوة وسلبهن وصدم سيارة شخص وسلب هاتفه النقال وأمواله وتعاطي الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدر.

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جريمة شرف أخلاقية تهز الرأي العام في السعودية .. ارتكب "الفاحشة" مع ثلاث نساء بالإكراه والقوة والداخلية تكشف التفاصيل

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وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم وأحيل للمحكمة الجزائية والتي قضت بالحكم بقتله تعزيراً وأيدت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العُليا هذا الحُكم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المتهم اليوم الاثنين بمنطقة مكة المكرمة .



وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم.



وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.