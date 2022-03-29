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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خلال أشهر الشتاء ، يُنصح الجمهور بتناول مكملات فيتامين (د) من أجل زيادة مستويات فيتامين أشعة الشمس لديهم. يمكن أن يسبب نقص فيتامين د عددًا من الأعراض ، بما في ذلك تلك التي تظهر في الجلد.

السبب في التوصية باستخدام مكملات فيتامين (د) من شهر سبتمبر إلى أبريل هو أنه خلال هذه الفترة ، لا ينتج الجسم ما يكفي من ضوء الشمس. في الصيف ، تكون الشمس قوية بما يكفي حتى يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من فيتامين د دون الحاجة إلى مكملات. يحتاج الجسم إلى فيتامين (د) "للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات" ، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وجدت دراسة الآن صلة بين فيتامين د والجلد.

وجدت الدراسة ، التي أجريت في عام 2012 ونشرت في مجلة Nutrients ، أن: "العلاقة بين مستويات فيتامين (د) ومحتوى رطوبة الجلد ، الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) لديهم متوسط ​​أقل من رطوبة الجلد.

"المكملات الموضعية مع كولي كالسيفيرول (فيتامين د 3) زادت بشكل ملحوظ من قياسات ترطيب الجلد وأدت إلى تحسينات في التصنيف السريري الذاتي للجلد.

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علامة إذا ظهرت في الجلد فهي السبب الرئيس لنقص فيتامين " د " الهام لجسمك .. انتبه وأن تتجاهلها

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"تشير النتائج التي توصلنا إليها مجتمعة إلى وجود علاقة بين فيتامين D3 وترطيب الطبقة القرنية وإثبات فائدة رطوبة الجلد من تطبيق فيتامين D3."

باختصار ، فيتامين د مرتبط بزيادة ترطيب الجلد و فيتامين د 3 مرتبط بجفاف أقل للبشرة.

بينما تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة لفيتامين (د) وتأثيره على الدراسة ، من المهم ملاحظة أن الدراسة المعنية هي الآن إرشادات عمرها 10 سنوات حول فيتامين (د) وربما تم تحديث الترطيب قليلاً منذ إجراء الدراسة.

ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء على أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) في النظام الغذائي للشخص.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS: "نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال ، وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.

"نصيحة الحكومة هي أنه يجب على الجميع التفكير في تناول مكملات فيتامين (د) يوميًا خلال الخريف والشتاء."

على الرغم من أنه من المهم ألا يكون الشخص يعاني من نقص فيتامين (د) ، إلا أنه من المهم أيضًا ألا يتناول الشخص جرعة زائدة.

إذا كان الشخص يستهلك الكثير من فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الزمن ، فقد يتسبب ذلك في حالة تعرف باسم فرط كالسيوم الدم ، حيث يتراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم.

وهذا بدوره يمكن أن يضعف العظام ويتلف القلب والكلى.

خلال الصيف ، من المستحيل تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) من الشمس.

هذا لا يعني أن الجلوس في الشمس لفترة طويلة لن يسبب ضررًا ، بل يمكن أن يزيد من خطر تلف الجلد وسرطان الجلد ويسبب ضربة الشمس وكذلك الجفاف.

في غضون ذلك ، أعيد فتح الجدل حول علاقة فيتامين (د) بكوفيد -19.

في المراحل المبكرة من الجائحة ، كان يُفترض خطأً أن فيتامين (د) يمنع ظهور المرض الوخيم المرتبط بكوفيد.

وجدت دراسة جديدة الآن في إسرائيل أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة شديدة من COVID-19 مقارنة بأولئك الذين لديهم ما يكفي في نظامهم.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS One ، إلى أنه "بين مرضى COVID-19 في المستشفيات ، ارتبط نقص فيتامين (د) قبل العدوى بزيادة شدة المرض والوفيات.

في حين أن هذا يثير أسئلة حول علاقة فيتامين (د) بكوفيد ، إلا أنه لا يعني أن فيتامين (د) هو رصاصة فضية فيما يتعلق بالوقاية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث على هذا الرابط قبل التمكن من الوصول إلى نتيجة أكثر واقعية.

لمزيد من المعلومات حول الحصول على ما يكفي من الفيتامينات ، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية.