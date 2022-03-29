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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتوقع علماء الفلك أن تضرب عاصفة شمسية كوكب الأرض في نهاية هذا الأسبوع ، حيث يتوقع العلماء المناطق المحتملة التي قد يتمكن الناس من خلالها من رؤية آثارها.

من المتوقع أن تضرب العاصفة الأرض في وقت ما يوم الإثنين 28 مارس. العاصفة الشمسية هي اضطراب في الجسيمات التي تتساقط بسبب الانفجارات الكهرومغناطيسية للشمس.

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ناسا تحذر من ضربة مباشرة للأرض من الاصطدام "السريع" - أين ستضرب؟

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تتوقع ناسا أن العاصفة الشمسية ستصل حوالي منتصف ليل الاثنين بتوقيت غرينتش.



ومع ذلك ، تعتقد الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أنها ستضرب ثمانية عشر ساعة قبل الموعد ، في حوالي الساعة 6 صباحًا.

عندما تضرب الرياح الشمسية المجال المغناطيسي للأرض ، يؤدي تفاعلها إلى تألق الغلاف الجوي.

يُعرف هذا باسم الشفق القطبي ، أو الشفق القطبي في نصف الكرة الشمالي.

تتنبأ الدكتورة تاميثا سكوف - المعروفة باسم "امرأة طقس الفضاء" بسبب تنبؤاتها السماوية عبر الإنترنت - بالاستقبال والمشكلات الراديوية عالية التردد على أي جانب من الأرض في الوقت الذي تضرب فيه العاصفة الشمسية.

وأضافت أن تنبؤات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) "تشير إلى حدوث عاصفة شمسية أسرع ستضرب أكثر".

وقال الدكتور سكوف إن التأثيرات "يمكن أن تصل إلى خطوط العرض الوسطى" على سطح الكوكب.

ولدى سؤالها عن المكان الذي قد يتمكن مراقبو السماء من رؤية الشفق القطبي الذي تسبب فيه العاصفة ، اقترحت أن الناس في ريف نيويورك قد يكونون قادرين على اكتشافهم ، لكن شخصًا ما في أقصى الجنوب مثل يوتا قد لا يتمكن من ذلك.

تقع نيويورك أسفل المملكة المتحدة ، لذلك هناك فرصة أن يتمكن البريطانيون ذوو العيون النسر من اكتشاف الأضواء.

في نصف الكرة الجنوبي ، قال الدكتور سكوف إن سكان جنوب نيوزيلندا وتسمانيا قد يكونون قادرين على رؤية الشفق القطبي "طالما كان الجو مظلمًا بدرجة كافية" وتضرب العاصفة أثناء المساء هناك.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يعيشون في المدن الأسترالية مثل فيكتوريا وبيرث قد لا يكونوا محظوظين جدًا.

وذلك لأن الجسيمات الشمسية التي ضربت الأرض أثناء العاصفة "تنحرف نحو القطبين" بواسطة المجال المغناطيسي للأرض.

أوضح بيلي تيتس ، عالم الفلك في جامعة فاندربيلت في تينيسي ، أن رواسب الطاقة التي يخلقها هذا تتسبب في تألق الغلاف الجوي حول القطبين.

على الرغم من أنها تشكل مشهدًا جميلًا للبعض ، إلا أن العواصف الشمسية يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأنظمة اللوجستية والملاحية للكوكب.

تحذر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "بينما تخلق العواصف شفقًا قطبيًا جميلًا ، يمكنها أيضًا تعطيل أنظمة الملاحة مثل النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) وتخلق تيارات مغنطيسية أرضية ضارة (GICs) في شبكة الطاقة وخطوط الأنابيب."

يمكن أن يكون للعواصف الشمسية الكبيرة ، على شكل مقذوفات جماعية إكليلية ، آثار مدمرة على الأرض والبنية التحتية البشرية.

حدث كارينجتون عام 1859 هو أعنف عاصفة مغنطيسية أرضية تم تسجيلها حتى الآن ، والتي شهدت الشفق القطبي جنوبًا حتى منطقة البحر الكاريبي ، لكن خطوط التلغراف تفشل في جميع أنحاء أمريكا.

يعتقد الباحثون أنه لو حدث حدث كارينغتون اليوم ، لكان قد تسبب في حدوث اضطرابات كهربائية على نطاق واسع ، وانقطاع كهربائي ، وأضرار بسبب تعطل شبكة الطاقة.

تم تسجيل عواصف مماثلة في السنوات التي تلت ذلك. في فبراير ، تسببت عاصفة مغنطيسية صغيرة في تدمير 40 قمرا صناعيا من سبيس إكس ستارلينك.