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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تواجه أجزاء من لندن "انقطاع التيار الكهربائي" بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى توقف القطارات وحركة المرور بحسب ما ورد.

تواجه أجزاء كبيرة من لندن انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي ، مما تسبب في حدوث فوضى مع توقف حركة المرور. أفاد المارة أن إشارات المرور في شرق لندن قد اختفت ، مما تسبب في اضطرابات كبيرة وارتباك.

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انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة البريطانية لندن وتوقف القطارات وحركة المرور وارتباك كبير وفوضى ضخمة في الشوراع.. ماذا يحدث؟

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تشير تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بدأ في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا ويحدث في جميع أنحاء العاصمة البريطانية ، من وايت تشابل إلى هامرسميث.

غردت UK Power Networks: "نحن على دراية بانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على مناطق # E1 و # E1W و # E14 في # لندن.



"يعمل مهندسونا على تشغيل الطاقة في أسرع وقت ممكن."

ووصف عدد من المارة مشاهد فوضوية "لانطفاء" إشارات المرور مما أدى إلى حدوث ارتباك على الطرقات.

أفاد رجل: "نعم لايمهاوس و Wapping أثرت على كتل كاملة من الشقق من التيار الكهربائي ولم تعمل إشارات المرور. تم إغلاق نفق روثرهيث".

كما أفاد أحد الأشخاص بأن إمدادات المياه قد توقفت أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ردت شركة UK Power Networks قائلة: "قد يكون ذلك بسبب توصيل المولد الذي يضخ المياه بالكهرباء.

"نحن نقدر استعادة الطاقة بين 14:00 و 15:00."