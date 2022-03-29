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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناقش تركيا وإسرائيل بسرية وخلف الكواليس، توقيع اتفاقية لتوصيل الغاز إلى أوروبا كبديل لإمدادات الطاقة الروسية.

ووفقا لشبكة I24 الإسرائيلية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التعاون في مجال الغاز "هو أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها من أجل تحسين العلاقات مع إسرائيل.

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ضربة قاصمة لموسكو .. أوروبا تستغني عن روسيا وتعثر على بديل للغاز الروسي

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وأوضحت الشبكة أن الفكرة تتمثل في إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل، والذي يمد إسرائيل والأردن ومصر بالغاز. وسوف يتدفق الغاز إلى تركيا ودول جنوب أوروبا التي تتطلع إلى تنويع مصادر الغاز بعيدًا عن روسيا.

وفي العام الماضي استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وهو ما يغطي نحو 40% من استهلاك دوله.

وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي، إن التعاون في مجال الغاز كان "أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معًا للعلاقات الثنائية"، كما قال أردوغان للصحافيين إنه مستعد لإرسال وزراء كبار إلى إسرائيل لإحياء مشروع خط الأنابيب.