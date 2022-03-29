شاهد: الفنانة الكويتية نوال في احضان حارس المنتخب السعودي محمد الدعيع ( صورة + فيديو صادم )

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شتم حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق - محمد الدعيع - أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفه بالحمار وذلك بعد انتقاده لفيديو ظهر خلاله "الدعيع" وهو يضع يده على كتف الفنانة نوال الكويتية، وذلك بعد حفل الأخيرة، أمس الجمعة، في ختام فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو :"لا حيا ولا مستحا ولا خوف من الله حاضن المره ، ويده على ظهرها ، يا الله سترك ". ليرد عليه الدعيع قائلا :" اختي هذي يا حمار ".

فيما انتقده مغرد آخر قائلا : "أعوذ بالله، منظر مقزز، ومقشعر للبدن، كيف ترضى تحضن واحدة بالشكل ده وأنت غير محرم لها!، يارب ثبت علينا العقل والدين".

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وظهر "الدعيع" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يجلس بجانب نوال الكويتية، قائلًا: "هذا الفنانة إللي قلتلك عنها، هذه إللي أحبها، وأموت فيها"، لترد نوال الكويتية عليه، قائلة: "يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضي".