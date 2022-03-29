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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم ويستخدم كمُحلي طبيعي في العصائر والمنتجات المخبوزة مثل الكعك، ويضعه غناه بالعناصر الغذائية المختلفة ومضادات الأكسدة في مقدمة الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية مذهلة.

وفقا لـ USDA FoodData Central، يعتبر التمر مصدرا جيدا للطاقة والألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة، وفق ما جاء في سبوتنيك.

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خلطة العسل والتمر والهيل تغنيك عن الفياجرا وتعطيك طاقة جبارة ومذهلة ستدهشك ’’طريقة التحضير’’

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يحتوي التمر على المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والزنك.

وبصرف النظر عن العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، يحتوي التمر أيضا على فيتامينات مهمة مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك، بحسب موقع organic facts.

تشير دراسة عام 2008 نشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition من قبل الباحثين في جامعة كورنيل إلى أنه يمكن تلبية أكثر من 15% من الاحتياجات اليومية للمعادن الأساسية مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم عن طريق تناول 100 جرام، أو حوالي 4 تمرات منزوعة النوى يوميا.

1.مصدر جيد للطاقة

يتناول الكثيرون حول العالم التمر كوجبة خفيفة بعد الظهر إثر شعورهم بالخمول حيث يساعدهم على الفور في رفع مستويات الطاقة.

2.يعزز صحة الدماغ

يحمي التمر، بحسب دراسات، من الإجهاد التأكسدي والتهابات الدماغ، وتساعد المركبات الموجودة فيه مثل الفينول والأنثوسيانين وحمض الفيروليك وحمض البروتوكاتيكويك، على إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.

3.يحد من الإمساك ويقلل الاضطرابات المعوية

في الطب التونسي التقليدي، يستخدم التمر في علاج الإمساك. توفر حصة 100 جرام من التمر 6.7 جرام من الألياف الغذائية.

تعزز الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر عملية الهضم الصحية عن طريق زيادة حجم البراز وقد تساعد أيضا في تخفيف أعراض الإمساك.

4.يعالج فقر الدم

يمكن أن يكون التمر مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد، الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم ومن بين أعراضه صعوبة التنفس والدوخة والإرهاق وهشاشة الأظافر.

5.يعالج أمراض القلب

خلصت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن تناول التمر كان فعالا في خفض مستويات الدهون الثلاثية وكذلك في تقليل الإجهاد التأكسدي ويعتبر كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

6.يعالج الضعف الذكوري

هناك العديد من الفوائد التي تدخرها التمور للرجال. وفي عام 2006، كشفت دراسة أجريت على الحيوانات عن تأثير حبوب لقاح النخيل وزيتها على الأداء للرجل، حيث أفادت أن المستويات العالية من مكونات الاستراديول والفلافونويد في التمر تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها. تشير دراسة أخرى أجريت في الهند إلى أن حبوب لقاح النخيل ربما استخدمت لعلاج عقم الذكور في الطب التقليدي.

لذلك، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لزيادة الرغبة الجنسية لديك والوظيفة الجنسية، فيمكنك التفكير في تناول التمور العضوية، وذلك بفضل خصائصها الشبيهة بالمنشطات الجنسية.

يمكن القيام بذلك، من خلال نقع حفنة من التمر في الحليب الطازج طوال الليل، ثم طحنها في نفس الحليب مع خليط من مسحوق الهيل والعسل.