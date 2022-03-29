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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن يعتبر أمرا ضروريا لنمط حياة صحي. وفيتامين B12 هو واحد من ثمانية فيتامينات B الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد.

ويساعد فيتامين B12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يلعب دورا مهما في الأداء الصحي للجهاز العصبي. ويساعد B12 الجسم أيضا على إطلاق الطاقة من الطعام واستخدام حمض الفوليك، وهو فيتامين B.

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نقص فيتامين B12 يسبب ضعف العضلات واضطراب نفسي خطير.. تعرف الآن على الأطعمة الـ6 التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

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ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين B12؟

وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على الويب، تعد ستة أنواع من الأطعمة مصدرا جيدا لفيتامين B12، وهي:

- اللحم

- السمك

- الحليب

- الجبنة

- البيض

- بعض حبوب الإفطار المدعمة

وتنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة (DHSC) أن يتمكن الناس من الحصول على كل فيتامين B12 الذي يحتاجونه من خلال تناول "نظام غذائي متنوع ومتوازن".

ويجب على الذين يتناولون مكملات فيتامين B12 ألا يأخذوا الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا، ولكن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تشير إلى أن تناول 2 ملغ أو أقل يوميا من فيتامين B12 في شكل مكمل "لا يحتمل أن يسبب أي ضرر".

ويحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما إلى نحو 1.5 ميكروغرام من فيتامين B12 يوميا.

وقد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامهم الغذائي، حيث لا يوجد فيتامين طبيعي في الفاكهة أو الخضار أو الحبوب.

ما يعني نقص فيتامين B12؟

يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات عددا من المشكلات الصحية التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطبيب.

ووفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الويب، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 أو B9 (حمض الفوليك) "عندما يتسبب نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح".

وتلعب خلايا الدم الحمراء دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تحمل هذه الخلايا الأكسجين في جميع أنحاء الجسم عبر الهيموغلوبين.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك أعراضا مثل:

- التعب الشديد

- نقص الطاقة

- وخز مثل دبابيس وإبر

- قرحة ولسان أحمر

- قرحة الفم

- ضعف العضلات

- رؤية مضطربة

- مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك

- مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم

ولمعرفة ما إذا كانت الأعراض التي يعاني منها شخص ما ناتجة عن نقص فيتامين B12 أو نقص حمض الفوليك، يمكن أن يساعد فحص الدم غالبا في التشخيص.

ويلعب فيتامين B12 وفيتامينات B الأخرى دورًا في إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ، والتي تؤثر على الحالة المزاجية ووظائف الدماغ الأخرى.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قد يرتبط انخفاض مستويات فيتامين B12 وفيتامينات B الأخرى مثل فيتامين B6 وحمض الفوليك بالاكتئاب.

ويمكن أن ينتج انخفاض مستويات الفيتامين عن اتباع نظام غذائي سيء، أو عدم القدرة على امتصاص الفيتامينات التي تتناولها.

وقد يواجه كبار السن والنباتيون والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الداء البطني أو مرض كرون، صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين B12.ويحدث نقص فيتامين B12 في بعض الأحيان لأسباب غير معروفة، وقد يطلب طبيبك إجراء فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين B12 أو فيتامينات أخرى في حالة الاشتباه في وجود نقص.

وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، فقد يساعد تناول مكمل يومي يحتوي على الفيتامين جسمك في

الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

لكن نتائج الدراسة الحديثة التي أجراها "مايو كلينيك" (المجموعة الطبية والبحثية الأمريكية غير الربحية)، كانت مختلطة ومثيرة للجدل حول ما إذا كانت مكملات فيتامين B12 يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.ونظرًا لأن B12 ومكملات الفيتامينات الأخرى يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، خاصة في الجرعات العالية، تحدث إلى طبيبك قبل تناول مكمل فيتامين.

وأفضل طريقة للتأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين B12 والفيتامينات الأخرى هي اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مصادر العناصر الغذائية الأساسية.ويكون فيتامين B12 وفيرًا في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والحليب قليل الدسم والخالي من الدهون، وتعد حبوب الإفطار المدعمة أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامينات B12 وفيتامينات B الأخرى.

وجدير بالذكر أن دور فيتامينات B في الاكتئاب غير واضح وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث، ولا يمكن لأي مكمل أن يحل محل علاجات الاكتئاب المثبتة مثل مضادات الاكتئاب والاستشارات النفسية.

المصدر: إكسبريس + روسيا اليوم